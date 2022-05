Controlar y prevenir la obesidad en perros, con CRU Emprendedores de Hoy

jueves, 5 de mayo de 2022, 17:46 h (CET)

Hoy en día, las mascotas se han convertido para muchos hogares, en un miembro más de la familia, cuya salud y bienestar se busca preservar como la de cualquier otro. Curiosamente, las principales enfermedades que afectan a los perros y gatos son ocasionadas por un estilo de vida inadecuados y una mala alimentación, la cual conlleva, como sucede con los humanos, a problemas de sobrepeso y obesidad entre otros muchos.

Cuando estas se presentan en perros y gatos, reducen drásticamente su calidad y esperanza de vida, por lo que se debe actuar en consecuencia lo antes posible. Tal como indican los expertos de CRU, en los últimos años no solo se ha deteriorado la calidad de vida de estos animales, sino también la de su alimento.

Actuación ante la obesidad de las mascotas Para prevenir la obesidad en mascotas, los primeros ingredientes vienen en el estilo de vida. Es importante desarrollar hábitos propios de una vida activa y saludable junto con los perros y gatos. También es importante regular los hábitos alimenticios de las mascotas, de modo que sus raciones de comida no excedan las dosis recomendadas y se eviten alimentos altos en cereales y azúcares.

Sin embargo, cuando se habla de alimentación, el mayor problema suele venir en la calidad nutricional del alimento. Los animales tienen mecanismos para absorber de la naturaleza los nutrientes que necesitan, pero los alimentos para perros y gatos han derivado, en los últimos 60 años, en comprimidos de pésima calidad nutricional, excesivamente procesados, con alto contenido en cereales y llenos de aditivos. Son productos muy cómodos para los humanos pero nefastos para el organismo del animal.

Debido a esta composición, el alimento brinda un escaso valor nutricional tanto a perros como gatos, lo que fácilmente deriva en condiciones como obesidad, alergias u otras patologías.

Una propuesta nutricional revolucionaria en este ámbito Una combinación entre un estilo de vida adecuado y una alimentación con base en sus necesidades evolutivas, puede dar grandes resultados y además prevenir o tratar la obesidad tanto en perros como en gatos. Sin embargo, la propuesta de CRU va mucho más allá, gracias a la alimentación natural que elaboran se puede alcanzar el máximo potencial de salud del animal, además se puede mantener a las mascotas en su peso óptimo o ayudarla a alcanzarlo si ya padece sobrepeso, únicamente a través de una nutrición adecuada a su especie, con base en productos frescos y sin ningún subproducto o aditivo.

El alimento de CRU está elaborado siguiendo los principios de la dieta BARF o lo que estos animales consumen de la naturaleza, como carnes, huesos carnosos, vísceras y, en menor medida, frutas y vegetales. Todos estos elementos se combinan en una fórmula que equilibra adecuadamente los componentes tanto para perros como gatos en formato menú listo para servir. Al poco tiempo, los beneficios de esta fórmula se pueden notar en aspectos como el brillo en la piel y pelaje, mayor energía y vitalidad, una mejor musculatura con menos tendencia al sobrepeso e incluso, a largo plazo, una mayor esperanza de vida para todos esos miembros de la familia.



