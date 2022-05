Las ventajas de invertir en bienes inmuebles en momentos de crisis Emprendedores de Hoy

Los tiempos de crisis económica generan que las personas centren sus gastos en productos que se necesitan para la supervivencia y no en algunos más innecesarios. A pesar de esto, los expertos reconocen que invertir en bienes raíces durante las épocas difíciles puede ser muy provechoso para incrementar el capital individual en el futuro.

A continuación, la compañía de soluciones de vivienda de obra nueva, Feelin Home, enumera algunas de las ventajas de invertir en inmuebles durante épocas de incertidumbre como esta, donde no es posible divisar el final de los tiempos malos.

Ventajas para el aumento de utilidades en bienes inmuebles Los inmuebles son reconocidos por ser bienes que difícilmente disminuyen su valor con el tiempo. Incluso en las crisis más fuertes, viviendas y edificaciones suelen mantener sus índices de valorización, en parte porque se rigen por variables como su ubicación, su tamaño y su uso comercial.

Estos factores se revisan y controlan mediante características más estables, por lo cual invertir en el mercado de los bienes raíces es más seguro que hacerlo en otros sectores como la bolsa de valores.

Asimismo, el valor de los bienes inmuebles suele aumentar con la inflación. Esta cualidad es muy conveniente para los propietarios, ya que, durante las crisis, este índice es el que la mayoría de los gobernantes busca hacer crecer, con el objetivo de desestimular el consumo y estabilizar la economía.

Cuando esto ocurre, los inmuebles tienen la posibilidad de incrementar su margen de utilidad, sin importar si se busca generar rentas por el alquiler o la venta de la edificación.

Las decisiones del ámbito financiero y los bienes raíces Durante épocas complejas, los bancos también toman medidas con las cuales pueden sostenerse y soportar posibles pérdidas. La mayoría de las entidades tiende a bajar las tasas de interés para cualquier tipo de préstamo, en especial, en los créditos hipotecarios.

Gracias a esta decisión, las personas pueden acceder con más facilidades a diferentes líneas de crédito que les permitan adquirir inmuebles de gran valor, asumiendo cuotas más asequibles que las que deben pagar en épocas de bonanza.

Por estos motivos, Feelin Home recomienda a las personas que aprovechen los beneficios de adquirir bienes inmuebles durante tiempos complejos como los actuales, teniendo en cuenta las facilidades inmediatas y a futuro qué conlleva asumir una inversión de esta índole.

Por otro lado, para esta compañía, invitar a las personas a construir su propia casa desde cero y con materiales alternativos es la mejor manera de aprovechar el dinero invertido en cualquier inmueble, ya que le otorga un valor adicional a la edificación, aspecto que se traduce en el incremento de sus utilidades.

Todas las personas que estén interesadas en invertir en un inmueble construido con materiales y métodos alternativos, pueden consultar con los asesores de Feelin Home, quienes les acompañaran en todo el proceso de preparación y presupuesto de su inmueble para inversión o para vivienda.



