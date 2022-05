El milagro de la cábala

Cábala significa tradición; más concretamente tradición oral, entendiendo por ello esa parte de las enseñanzas tradicionales que nos vienen de Moisés, recogidas en la Biblia. Moisés, en el Sinaí, recibió una revelación procedente de Jehová y la escribió en una serie de libros que figuran en cabeza de la Biblia. Éstos contienen la descripción de cómo el mundo fue creado por un grupo de obreros llamados Elohims, obreros que poseían una mente, pero sin corporeidad física, y nos dice después de qué forma, bajo qué reglas, el mundo funciona.

Este relato de Moisés es una pieza de incalculable valor, ya que son las “instrucciones” de cómo funciona el mundo. Bien, el estudio de la Cábala traducida al español es algo muy difícil o imposible debido a que el hebreo es la única lengua en el mundo que sus letras están relacionadas con números y con notas musicales y al traducirlo, necesariamente se cambian las letras.

Para comprenderlo, existen rabinos como, Albert Gozlan, que en su página llamada “kabbalah Mashiah” cuelgan sus clases completamente gratuitas en Internet. Gracias a Albert Gozlan he encontrado muchas respuestas a la Biblia que nadie me supo resolver y he sentido mucha alegría al descubrirlo. Por eso se lo recomiendo. Eliphas Levi, uno de los hombres más eminentes que ha tenido la Cábala, dijo de ella que eran las matemáticas del espíritu, y es una justa apreciación.