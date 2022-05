La importancia de eliminar las humedades por capilaridad para prevenir problemas de salud Emprendedores de Hoy

La presencia de humedad en paredes y suelos representa no solo un problema estético y funcional, sino que puede repercutir en la salud de los habitantes de la vivienda, ya que los microorganismos que surgen en las superficies húmedas como el moho y las bacterias pueden causar asma, tos y distintas enfermedades respiratorias.

Las humedades por capilaridad son de las más difíciles de combatir, puesto que comienzan dentro de las estructuras del edificio. Con este fin, Preactiva ofrece un sistema electrofísico inalámbrico de fácil instalación y sin mantenimiento que las elimina de manera eficaz y definitiva.

Hogar sano y libre de humedades, con Preactiva Si se considera que exponerse permanentemente a niveles mayores al 65 % de humedad relativa es perjudicial para la salud, mantener los porcentajes adecuados resulta fundamental para lograr un ambiente saludable y agradable visual y estéticamente. De este modo, conservar una propiedad en seco evitará riesgos relativos a su valor y durabilidad, así como a su sostenibilidad y eficiencia energética. Por tal motivo, se recomienda utilizar de manera limitada materiales propensos a la acumulación de moho, como el vinilo y el yeso.

Sin embargo, en construcciones en las que no se tuvieron en cuenta los parámetros antes mencionados o en los que el paso del tiempo ha dejado huella, es usual encontrarse con humedades por capilaridad, la cual provoca enormes manchas blancas en las paredes. A través del sistema de Preactiva, es posible eliminar este tipo de humedades en un período de entre 4 a 9 meses, sin necesidad de realizar reformas, romper estructuras o comprar químicos. A su vez, genera un ahorro significativo en la factura de luz, ya que es de bajo consumo y permite reducir el coste de la calefacción.

El funcionamiento del sistema de Preactiva La puesta en funcionamiento de este equipo destinado a prevenir y eliminar las humedades en paredes y suelos es muy sencilla. Su instalación requiere colgarlo como si fuera un cuadro, enchufarlo a la corriente y esperar a que un led verde indique su correcto funcionamiento. Para su ubicación, es necesario tener en cuenta las zonas de la casa en las que hay humedad. Por ende, si esta se encuentra repartida por todo el hogar, debe colocarse hacia la mitad del muro de carga periférico más largo en una zona que haya humedades; en cambio, si está concentrada en una zona específica, se debe colocar el sistema en una pared maestra con humedad por capilaridad.

De esta manera, a través del principio físico, el equipo emite ondas de baja frecuencia que evita que las moléculas de agua se orienten hacia arriba a través de los materiales, enviándolas hacia el subsuelo. Por otra parte, este producto cuenta con todos los certificados de seguridad necesarios para garantizar que no son perjudiciales para la salud de ningún ser vivo, además de garantías de satisfacción de 1 año y de funcionamiento de 30 años.

En consecuencia, Preactiva brinda el mejor método para combatir las humedades en el hogar y hacer de este un sitio saludable, acogedor y confortable.



