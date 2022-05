​Lucha por la libertad Jesús Martínez Madrid, Gerona Lectores

@DiarioSigloXXI

viernes, 6 de mayo de 2022, 08:46 h (CET) Todos tenemos claro que no hay nada que justifique la matanza de inocentes, la barbarie de las bombas, la devastación que, hace ya más de dos meses, Putin ha desatado en Ucrania. Hay analistas que apuntan que Europa y Estados Unidos han estado poco atentos, que incluso han despreciado el alma rusa y su sensibilidad. Opinan que fue un error ampliar la OTAN al Este, despertar al oso ruso, minusvalorar a Moscú, y que, por tanto, Occidente tendría una responsabilidad en haber creado unas condiciones que han favorecido la estrategia de Moscú.

No obstante, esa ligera responsabilidad no debe permitir las atrocidades que desde Moscú se han y se están produciendo. A pesar de todo, pienso que la lucha por la libertad es prioritaria. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

