Las carillas dentales son uno de los recursos favoritos por los expertos en estética dental, por Clínica Dental Ruiz de Gopegui Emprendedores de Hoy

jueves, 5 de mayo de 2022, 17:20 h (CET)

Uno de los aspectos que mayor protagonismo tiene en la apariencia de una persona es la sonrisa. Son muchos los individuos que han desarrollado inseguridades y problemas de autoestima a raíz de unos dientes mal colocados.

Por todo ello, a lo largo de los últimos años, los expertos han ido innovando, creando recursos cada vez más eficientes a la hora de mejorar el aspecto dental. Ejemplo de ello son las carillas dentales, unas finas láminas que se pegan en la zona externa de los dientes y que permiten corregir desperfectos de esta zona y mejorar la sonrisa.

La Clínica Dental en Madrid Ruiz de Gopegui lleva a cabo este procedimiento en Madrid con un equipo de profesionales especialistas en el área que cuentan con una amplia trayectoria que les avala como expertos en este campo.

Las carillas dentales: ¿qué son y para qué sirven? Las carillas dentales son una solución efectiva para dar un mejor aspecto a los dientes. Entre los usuarios que eligen este tratamiento estético, se encuentran personas con dientes cortos, separados, manchados, astillados o de color amarillo. Este procedimiento es muy versátil porque cada carilla se fabrica de acuerdo a la forma y posición de los dientes de cada persona, ofreciendo un tratamiento totalmente personalizado. Mediante estudios fotográficos, los centros especializados crean un diseño digital de la sonrisa que posteriormente se materializa en carillas de componentes tan variados como el circonio, la porcelana (disilicato de litio y feldespáticas) y el composite.

Las carillas feldespáticas se posicionan como una opción efectiva que proporciona naturalidad a cada pieza dental, además no requiere pulir los dientes, lo que significa que se mantiene el esmalte dentario en su proporción original. Por otro lado, las carillas de disilicato de litio son también útiles por su eficacia y resistencia. El composite es ideal para niños, ya que respeta el crecimiento de las encías y se ajusta de forma temporal. Por su parte, el circonio es un metal blanco que no se adhiere a la superficie dentaria, por lo que los expertos recomiendan dar preferencia a otros elementos como los previamente mencionados para la fabricación de carillas.

La importancia de acudir a expertos en carillas dentales El cuidado dental debe ser dejado en manos de especialistas para propiciar la efectividad y calidad de cada proceso. La Clínica Dental Ruiz de Gopegui realiza el procedimiento de carillas dentales de forma personalizada con doctores certificados y con amplia experiencia. Sus tratamientos son estudiados por un equipo de profesionales que prioriza las especificaciones de cada paciente para proveer la carilla más conveniente. Asimismo, usan tecnología de vanguardia para garantizar excelentes resultados.

Este centro que se posiciona como una de las clínicas dentales en Madrid referentes en este campo disponen de citas que pueden ser solicitadas por teléfono o mediante su página web. Desde la primera cita, realizan una revisión integral que se complementa con estudios radiológicos, diagnóstico y un plan a seguir con un presupuesto ajustado a cada tratamiento.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Reformar la terraza esta primavera para disfrutarla todo el año Estrategias de marketing efectivo usando técnicas de neuromarketing con Science & Marketing Los beneficios de llevar a cabo el tratamiento facial con la tecnología Indiba País de Quercus, empresa reconocida como ‘Gastronomía sostenible’ y alimentación saludable Automatización de la firma electrónica, por firmar.online