Celebrar un evento de empresa único y especial de la mano de VR Airsoft Emprendedores de Hoy

viernes, 6 de mayo de 2022, 08:00 h (CET)

La tecnología está cambiando por completo la industria del ocio y el entretenimiento gracias a los nuevos sistemas de realidad virtual. Este nuevo avance tecnológico permite a las personas adentrarse en un mundo único e impactante donde pueden ser los protagonistas de una lucha contra zombies, alienígenas, simulaciones de vuelo, etc.

VR Airsoft es una compañía que se especializa en todo lo relacionado con la realidad virtual y el sector del ocio en España. Esto incluye servicios profesionales para la celebración de eventos, reuniones y convenciones de empresas o grupos organizados.

¿Cómo celebrar un evento de forma única y especial con VR Airsoft? VR Airsoft ofrece a las empresas españolas una forma innovadora de celebrar cada uno de sus eventos, reuniones, congresos o convenciones a través de sus salas de realidad virtual. Estas salas han sido creadas con el objetivo de regalar a los participantes una experiencia multijugador emocionante y de libre movimiento en escenarios competitivos, familiares, cooperativos, etc.

Cada uno de los centros de realidad virtual de esta compañía está pensado para actividades y reuniones de más de 6 personas, poniendo a disposición de estos equipos servicios de catering, proyectores para presentaciones, cámaras profesionales o vídeo resúmenes del evento, entre otros, además de un excelente ambiente.

VR Airsoft ha adaptado sus salas y sistemas tecnológicos para que puedan ser usados por personas con movilidad reducida o deficiencia visual. Dichas personas también tienen a su disposición un equipo especializado que les ayudará y atenderá ante cualquier problema o situación inesperada.

¿Cuáles son las ventajas de celebrar un evento con VR Airsoft? Una de las ventajas de realizar una reunión o convención con el equipo de VR Airsoft es que los participantes podrán vivir una experiencia muy diferente a todo aquello a lo que están acostumbrados. Esto es importante para crear un ambiente de trabajo más agradable, generar un trato más cercano y romper la rutina diaria en el caso de los empleados y equipos de trabajo.

Las salas de realidad virtual de esta empresa también son una gran opción para promover el team building, ya que cuentan con juegos cooperativos como el popular Space Elite Squad. En este juego, pueden participar hasta 6 personas y el objetivo es vencer a criaturas espaciales mientras se van desbloqueando niveles y se obtienen puntuaciones por enemigo destruido.

Otra ventaja de contratar los servicios de VR Airsoft es que disponen de un parque portátil, es decir, que las empresas y grupos pueden solicitar la instalación de una sala de realidad virtual en cualquiera de sus espacios.

Las empresas españolas y grupos organizados pueden contratar a VR Airsoft para organizar eventos únicos y futuristas. Actualmente, sus centros de realidad virtual se encuentran en varias ciudades del territorio español y ofrecen un parque portátil para quienes buscan vivir la experiencia de sus videojuegos en un lugar específico.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Reformar la terraza esta primavera para disfrutarla todo el año Estrategias de marketing efectivo usando técnicas de neuromarketing con Science & Marketing Los beneficios de llevar a cabo el tratamiento facial con la tecnología Indiba País de Quercus, empresa reconocida como ‘Gastronomía sostenible’ y alimentación saludable Automatización de la firma electrónica, por firmar.online