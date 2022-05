Emprendimos, una plataforma donde empresas y negocios exponen sus servicios Emprendedores de Hoy

Digitalizar empresas se ha convertido, tras la pandemia, en una transformación necesaria para todos los negocios. La sociedad se ha acostumbrado a que la ‘nueva normalidad’ se encuentre en las pantallas de los smartphones, Iphones, tablets u ordenadores con la app, carta digital QR o el flyer digital online.

Según la gente de la compañía Emprendimos, este fenómeno es irreversible. Las plataformas digitales son la vitrina por excelencia para mostrar productos y servicios. De modo que ahora, si una marca desea tener presencia en el mercado online, debe utilizar los recursos y herramientas virtuales para conectar con su audiencia.

Mayor visibilidad para incrementar las ventas Emprendimos es una plataforma española para empresas y negocios donde prestadores de servicios que utiliza las herramientas del marketing digital para promover negocios de todo tipo. Esta iniciativa comenzó hace más de 20 años utilizando una edición impresa con el mismo propósito. Con la evolución del mercado, ahora buscan esos mismos objetivos a través de una plataforma online.

Con Emprendimos, los negocios pueden acceder a una serie de herramientas que hoy resultan indispensables para ubicarse en las búsquedas de los clientes y destacar. Ofrecen un panel de gestión profesional totalmente editable para automatizar los procesos, una tarjeta de visita virtual, botón para el enlace con WhatsApp y galerías de imágenes.

Igualmente, disponen para sus clientes un botón de llamada, galería de videos, botón para solicitud de presupuestos, mapa de ubicación, horarios y flyers digitales. Así mismo, las empresas y negocios dentro del directorio pueden mostrar iconos de sus redes sociales, detalles de sus servicios, stock de productos y la carta digital online QR editable.

Para los negocios multiidioma, la carta QR digital es indispensable Dentro de los recursos que ofrece la tecnología, la carta QR digital tiene una importancia capital, según lo expresa la gente de Emprendimos, ya que es especialmente conveniente para negocios como restaurantes, hoteles y bares. Es una alternativa más higiénica y cómoda y resulta mucho más rentables porque no existe la necesidad de impresión para mostrar precios, productos y catálogos.

Otro recurso que brinda la tecnología es el flyer digital online. El equipo de Emprendimos dice que dentro de la nueva forma de comunicarse con los consumidores, el contenido multimedia tiene una gran efectividad. Esta herramienta cumple ese objetivo, adaptándose con facilidad a cualquier tipo de negocio.

En resumen, la digitalización de empresas y negocio amplía los horizontes del mismo abordando audiencias más numerosas. A la vez, contribuye a hacer más eficientes los procesos gracias a la información de seguimiento que se puede captar con estas herramientas. Pero lo más importante es que brindan la posibilidad de establecer un diálogo más personalizado con cada cliente, lo cual favorece el posicionamiento de marca y fidelización con lo más importante que es cumplir con las normas y no tener que pagar multas excesivas, ya que la plataforma de Emprendimos cumple con las normas de alérgenos para los alimentos de las cartas QR.



