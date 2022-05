¿Qué es el neuromarketing y cuál es su importancia en las empresas?, por Science & Marketing Emprendedores de Hoy

jueves, 5 de mayo de 2022, 16:31 h (CET)

Se conoce como neuromarketing a la disciplina que estudia y analiza cómo reacciona el cerebro de los consumidores ante las técnicas de marketing que aplican las marcas y las empresas, como, por ejemplo, los anuncios publicitarios o el lanzamiento de un producto o servicio.

Este concepto cada vez ha cobrado más fuerza, ya que está resultando esencial para saber lo que quieren los clientes y, a su vez, optimizar las estrategias de venta. Por tal razón, empresas como Science & Marketing se dedican a ayudar a las pymes a impulsarse, a través de este efectivo método que conjuga el marketing con las neurociencias.

Según los neurocientíficos, las emociones aparecen por ciertas necesidades del organismo provocadas por efectos internos o externos. Estas se definen como una traducción de información percibida que se utiliza para una acción. Gracias a los estudios de esta ciencia, se puede conocer hasta qué punto una emoción puede interferir o modificar los procesos neurales. En ese sentido y aplicado al marketing, se puede decir que esto sirve para conocer cuáles son los estímulos con contenido emocional que permiten captar la atención de las personas con más eficacia.

Para las pymes, es importante el neuromarketing como estrategia Desde hace tiempo, las grandes marcas han apelado al neuromarketing como estrategia empresarial, pero las pymes aún desconocen mucho sobre este tema y hasta ignoran la importancia de esta disciplina para perfeccionar sus estrategias de venta.

El neuromarketing se centra en medir y analizar la reacción del cerebro ante los estímulos. Es decir, indagar sobre qué áreas de este órgano se activan durante los procesos de toma de decisiones de los compradores, pues algunos estudios han arrojado que el 95 % las decisiones de compra se realizan de forma inconsciente en menos de tres segundos.

Todas las empresas, independientemente de si son grandes o pequeñas, deben apoyarse en el neuromarketing para identificar si los potenciales clientes aceptan o no lo que están vendiendo y para predecir el comportamiento de estos en los procesos de compra.

En resumen, las grandes ventajas del neuromarketing son que permite a los emprendedores recopilar información sobre cómo diseñar estrategias para captar mejor la atención de los consumidores. En este sentido, tiene la capacidad de provocar respuestas emocionales, ya que, gracias al neuromarketing, es posible conocer los comportamientos del consumidor en el momento de realizar una compra.

El éxito del neuromarketing El neuromarketing se ha convertido en una de las mejores estrategias para incrementar las ventas. De hecho, ha dado grandes resultados a compañías dedicadas a cualquier actividad comercial. Además, un aspecto muy relevante es que esta disciplina está permitiendo a los vendedores de determinado sector tener un tipo de relación diferente con el cliente.

Todo lo que puede hacer Science & Marketing para que las pymes impulsen sus ventas Science & Marketing es una agencia de neuromarketing que se dedica a ayudar a todas aquellas pymes que deseen alcanzar el éxito, captando nuevos clientes y aumentando significativamente el número de ventas.

En la agencia, cuentan con un grupo de especialistas que hacen posible que cualquier pequeña y mediana empresa tome el impulso que necesita. Se especializan en el mundo del marketing experiencial, la comunicación, el branding e ingeniería web.

Estudian todas las alternativas posibles de cualquier empresa para incorporarla en el sector y resaltar en un entorno lleno de competidores y, así, diferenciarla a través de diferentes estrategias de neuromarketing. Gracias a su efectiva comunicación y experiencia, crean estrategias que impulsan el aumento del negocio alineado a la marca.

Las estrategias basadas en esta disciplina no solo se aplican a empresas con sedes físicas, sino también a aquellas que operan de forma online.



