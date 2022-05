Cuando la autoedición es la única forma de publicar Emprendedores de Hoy

jueves, 5 de mayo de 2022, 15:40 h (CET)

A día de hoy, la industria editorial es un sector interesante y atractivo para muchos jóvenes. Diversas series y sagas literarias inspiran a muchas personas a escribir un relato al que dedican toda su pasión, creatividad e ingenio. No obstante, para los potenciales autores que tienen una idea narrativa, materializarla en una publicación puede ser un proceso difícil.

Una de las alternativas ante esta situación es la autoedición, un mecanismo de publicación que tiene algunas ventajas y no pocos inconvenientes. Uno de los más destacados, es la falta de información acerca del proceso de autoedición que tienen los autores.

¿Cómo de complejo puede ser publicar un libro? La autoedición es una herramienta con varias ventajas, especialmente para aquellos escritores sin trayectoria o con una amplia trayectoria que no ha alcanzado el reconocimiento de las editoriales, poco proclives a apostar por un autor desconocido. Sin embargo, la autoedición es un camino plagado de obstáculos para poder difundir una obra y penetrar en el mercado.

La práctica totalidad de las librerías se niegan a comercializar los libros de autores que se autoeditan, lo que dificulta su exhibición y distribución. La organización de eventos y actividades de promoción es otra dificultad común, ya que los potenciales sponsors y las instituciones culturales no financian ni organizan, respectivamente, eventos de este tipo y las redes sociales no son suficientes para la promoción.

Todas estas dificultades requieren un gran trabajo, además del que implica la misma autoedición.

Para quienes confían en su idea literaria, la asesoría es muy importante. No es lo mismo asumir personalmente la autoedición que contratar los servicios de una editorial que, entre sus opciones, está la autoedición. Asimismo, se han de conocer los trámites legales a realizar. Sekhmet, página de servicios editoriales, cuenta con un apartado de asesoría a la autoedición.

La mejor ayuda para quienes sueñan con publicar su texto Sekhmet nació de la mano de María Ángeles Buisán, aunando los servicios editoriales de corrección ortotipográfica y redacción, en los que cuenta una amplia experiencia de más de 20 años y asesoría en la autoedición, formato en el que comercializa toda su obra literaria en la misma página. Sus servicios ponen a disposición del público el conocimiento acumulado durante esta larga trayectoria.

Su promotora, María Ángeles Buisán, cuenta con una extensa formación en las áreas de edición, corrección y escritura creativa y narrativa, así como una larga experiencia como investigadora, articulista y escritora. Sekhmet es, por tanto, un proyecto personal en el que encontrar los citados servicios profesionales, la obra escrita de la promotora y asesoría a la autoedición.



