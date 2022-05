La importancia de la partida matrimonial a la hora de documentar el árbol familiar Emprendedores de Hoy

Gracias al árbol genealógico, las personas pueden conocer la historia de su vida, centrándose en sus orígenes. Para lograr este objetivo, es necesario hacer uso de diversas fuentes que ayuden a unir los nexos hasta obtener datos fiables acerca de su genealogía.

En España, dentro de las fuentes fundamentales de investigación genealógica se dispone de la partida de matrimonio (iglesia) o del acta de matrimonio (Registro Civil). Este documento, en conjunto con los certificados de nacimiento y otros registros, contribuye a sumar elementos claves en la reconstrucción de la historia familiar de una persona.

De hecho, es uno de los recursos más utilizados por los profesionales del Instituto de Historia Familiar. Este centro se ha especializado durante largo tiempo en la investigación genealógica familiar, usando diferentes recursos para obtener resultados positivos y veraces.

Partidas de matrimonio, documentos de gran utilidad para investigar la genealogía familiar Si bien las actas de nacimiento y partidas de bautismo son recursos claves dentro de la construcción del árbol genealógico familiar, por su mucha antigüedad, estos pueden haber sido destruidos por desastres naturales, conflictos armados o desinterés en su cuidado y conservación, convirtiéndose en elementos inexistentes.

Una alternativa a este tipo de registros son las actas o partidas de matrimonio, ya que estas contienen datos claves y que pueden resultar de gran utilidad para los profesionales que se encargan de investigar la genealogía familiar.

Datos como los nombres y apellidos de los contrayentes, la edad que tenían en el momento del matrimonio y la profesión de cada uno forman parte de la información que se puede encontrar en dichos documentos.

Además, en la partida de matrimonio, es posible encontrar, en muchas ocasiones, el nombre de los padres de los desposados y la naturaleza de estos. Por tanto, este registro proporciona mucha información valiosa, que ayudará a establecer las bases de la genealogía familiar.

Cómo extraer información de los expedientes matrimoniales Además de los libros de matrimonio, en las iglesias o en los Archivos Diocesanos, se conservan los expedientes matrimoniales, que incluyen dispensas, es decir, impedimentos por los que una pareja no podía contraer matrimonio canónico por mantener algún tipo de parentesco, por lo que también pueden resultar de ayuda en la investigación.

Asimismo, los especialistas del Instituto de Historia Familiar no solo hacen uso de su experiencia y conocimientos para reunir información genealógica de los contrayentes y sus familiares directos, sino también para indagar en los relatos de testigos que eran considerados relevantes para saber aún más de la procedencia de los futuros esposos y sus parientes.

Estas técnicas permiten determinar a qué población pertenecían las personas involucradas en la investigación y crear un árbol genealógico con la información precisa de cada uno de ellos. Cada uno de estos aspectos es considerado con gran detalle por los expertos del Instituto de Historia Familiar, un centro con servicios de calidad y eficiencia.



