Alquicoche, la compañía de alquiler de coches Valencia que se expande por el país

jueves, 5 de mayo de 2022, 15:39 h (CET)

Una de las mejores opciones para trasladarse a lo largo del territorio español es el alquiler de coches Valencia.

Esta alternativa no solo es la preferida de los turistas extranjeros, sino también de los propios ciudadanos que disfrutan de sus vacaciones en otras ciudades del país o que requieren viajar a destinos nacionales por cuestiones laborales. La razón es que son muchas las ventajas que ofrece y se resumen en mayor libertad para moverse a donde se quiera, comodidad y ahorro de dinero. Una de las empresas de referencia que ofrecen este servicio es Alquicoche, la cual cuenta con nueve ubicaciones en España.

Las nuevas oficinas de Alquicoche Alquicoche se inauguró en el año 2015 en Valencia. Desde entonces se ha convertido en una empresa de alquiler de coches Valencia de referencia, dado que garantizan un buen servicio caracterizado por la calidad y la seguridad. Para tal fin, renuevan constantemente su flota de vehículos, seleccionando siempre las marcas más reconocidas.

La expansión de la compañía ha sido significativa, pues además de las oficinas en Valencia, ahora cuentan con sedes en Alicante, Benidorm, Denia, Madrid y Málaga, donde constantemente reciben a miles de visitantes que requieren hacer viajes de negocio o que desean disfrutar de las vacaciones en pareja, en familia o con los amigos y disfrutar de los maravillosos paisajes de la nación.

El servicio de alquiler de coches puede ser todo incluido con una tarifa fija para quienes necesitan alquilar por un tiempo prolongado. Además, ponen a disposición seguros de vehículos con cobertura total.

Requisitos para solicitar un alquiler de coches Los requisitos para solicitar un alquiler de coches con Alquicoche son básicamente tener una licencia de conducir válida, tener 21 años en adelante y mínimo dos años de experiencia como conductor. No obstante, en la página web de la empresa hay un apartado denominado “Centro de asistencia” donde se pueden despejar todas las dudas como métodos para pagar el servicio, proceso de reserva de coches, devolución del vehículo, qué hacer en caso de pérdida o robo, entre muchos interrogantes más.

Consejos a la hora de alquilar un automóvil Alquilar un automóvil siempre resultará una buena decisión, ya que es una opción práctica que otorga confort y libertad para cambiar de planes. Sin embargo, antes de alquilar hay consideraciones que se deben tener en cuenta.

Antes que nada, es fundamental seleccionar una compañía responsable que disponga de coches en excelentes condiciones para evitar cualquier tipo de incidentes y contratiempos.

Los interesados en alquilar un coche pueden ingresar a la plataforma de Alquicoche donde se encuentran las direcciones de cada una de sus oficinas y sus canales de contacto. Además, en la web disponen de un buscador donde cada usuario puede verificar la disponibilidad de coches con solo rellenar algunos datos.



