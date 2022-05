Afiliarse a TECNOS y unirse a los objetivos marcados para el futuro profesional del personal técnico superior sanitario Emprendedores de Hoy

Los profesionales que forman parte del gremio médico, en especial los miembros de los equipos sanitarios, han tenido que afrontar muchas situaciones complicadas debido a la crisis que la pandemia del covid ha ocasionado en España y en el resto del mundo. Por este motivo, ha surgido la necesidad de consolidar los gremios en este sector, puesto que esta organización permitiría dar respuestas eficientes y oportunas a cualquier inconveniente que surja.

Los técnicos superiores sanitarios no son muy reconocidos por su labor, sin embargo, su trabajo es fundamental para la detección de patologías y sus tratamientos. TECNOS es el sindicato de técnicos superiores sanitarios que nació con el propósito de reivindicar la labor de estos profesionales, ofreciéndoles múltiples ventajas para fortalecer el sistema sanitario.

Una institución que fomenta los valores profesionales y éticos Es bien sabido que quienes trabajan en el sector sanitario lo hacen en pro del bienestar de otras personas. Por esto, cada uno de ellos lleva intrínsecos los valores de la responsabilidad y la solidaridad, ya que se trata de prestar un servicio para ayudar a otros. Además, estos valores representan la labor de quienes forman parte de este gremio.

El técnico superior sanitario también se caracteriza por ser un investigador nato, ya que su desarrollo científico y profesional depende de los nuevos conocimientos que pueda adquirir. En su búsqueda constante de nuevas técnicas que contribuyan a mejorar su desempeño, podría decirse que es innovador y autodidacta, además, es eficaz y dedicado para obtener los mejores resultados de su trabajo, y resiliente, porque ha sabido confrontar situaciones difíciles y obtener de ellas aspectos positivos.

Por ser un sindicato transparente, sus miembros se caracterizan por poner en práctica todos estos valores que, sin duda, serán determinantes para cumplir los objetivos planteados por esta institución para el reconocimiento de su labor profesional.

Por un mejor futuro profesional para los técnicos superiores sanitarios El objetivo principal del Sindicato Nacional de Técnicos Superiores Sanitarios (TECNOS) es trabajar en pro del crecimiento de este gremio, abordando los intereses presentes y futuros a través de alianzas con otros sindicatos del sector salud, para lograr, de forma conjunta, la reivindicación de sus intereses. Esta organización cuenta con más de 30 años de historia en España comprometida con mejorar a sus miembros a nivel profesional, laboral y social.

Para ello, ofrecen diferentes servicios: informan sobre ofertas de trabajo u oposiciones, disponen de asesoría laboral para los técnicos superiores sanitarios en ejercicio, preparan cursos virtuales para mejorar el nivel de conocimiento de sus miembros, reciben un boletín informativo con noticias y eventos de interés, etc. Además, los integrantes pueden participar en las mesas de negociación, que son importantes para exponer sus opiniones en función de conseguir mejoras laborales para este sector.

Para los nuevos miembros, a través de la página web del sindicato, se encuentra disponible un formulario, el cual deben rellenar y pagar una cuota trimestral para disfrutar de todos los beneficios.



