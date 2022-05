Coches híbridos enchufables como el Opel Grandland son cada vez más demandados en el concesionario SF Motor Emprendedores de Hoy

jueves, 5 de mayo de 2022, 09:42 h (CET)

Los coches híbridos enchufables o PHEV representan el equilibrio perfecto entre la electrificación total y los vehículos de combustión. Este tipo de automóviles permiten disfrutar de los beneficios de un coche eléctrico, sin tener que depender de una toma de carga. De este modo, cuando la autonomía eléctrica se acaba, el combustible se encarga de dar impulso al coche.

En SF Motor, un concesionario de alta experiencia y prestigio en la venta de vehículos de ocasión, tienen a disposición varios híbridos enchufables. Entre estos, el modelo Opel Grandland X, con un diseño icónico y futurista y todas las ventajas que ofrece su dualidad de eléctrico-combustión.

Algunas ventajas que ofrecen los híbridos enchufables La demanda de los híbridos enchufables no ha parado de aumentar como consecuencia del endurecimiento de las normativas anticontaminación que imperan en las grandes ciudades. Por esto, se puede apreciar como, recientemente, este tipo de vehículos son los grandes protagonistas de la mayor parte de los anuncios de televisión.

Uno de los principales puntos a considerar para destacar las ventajas de este tipo de automóviles es su baja emisión. Al contar con un modo completamente eléctrico, emiten un menor nivel de gases contaminantes. De acuerdo con un informe de la Agencia Europea del Medio Ambiente, en todo su ciclo de vida emiten entre un 17 % y un 30 % menos de CO₂ en comparación con los coches de combustión.

Si bien los PHEV tienen una batería de menor capacidad que los vehículos 100 % eléctricos, estos presentan la ventaja de tener tiempo de carga inferior. Además, no precisan de cargadores de alta potencia, sino que pueden ser recargados mediante conexión a una toma de corriente doméstica convencional.

Con estos vehículos es posible viajar sin limitaciones, siendo este uno de los factores de mayor peso para que los usuarios se inclinen por su compra. Los fabricantes exponen que estos coches pueden circular durante decenas de kilómetros en su modo eléctrico. Además, las medias de consumo de combustible varían entre los 2 y 3 litros cada 100 km. Por tanto, cuentan con las ventajas de un eléctrico para desplazarse durante el día y lo mejor de uno convencional para largos trayectos.

Las características del Opel Grandland X SF Motor tiene a la venta el Opel Grandland X, un híbrido enchufable familiar que ofrece robustez, potencia y suavidad. Con un motor turboalimentado de gasolina de 1,6 litros y dos motores eléctricos, combinan 300 CV de potencia. Dichos motores se encargan de empujar los ejes para convertir a este vehículo en un auténtico 4X4.

Este coche incluye una batería de iones de litio de 13,2 kWk que es posible cargar en un punto de carga doméstico, en unas tres horas y media. Además, cuenta con un amplio espacio interior que aporta una gran comodidad a los usuarios.

El Opel Grandland X PHEV disponible en SF Motor supera los 60 km de autonomía eléctrica, por lo que obtiene el distintivo ambiental “0 Emisiones”.



