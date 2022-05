Si un hijo no quiere saber de su progenitor, se puede extinguir la pensión alimenticia Emprendedores de Hoy

jueves, 5 de mayo de 2022, 09:13 h (CET)

El procedimiento legal del divorcio comprende diferentes aspectos que pueden modificar la decisión final.

Específicamente cuando un hijo mayor de edad no mantiene relación que el progenitor, se puede pedir la extinción de la pensión de alimentos por falta de contacto.

Si bien este apartado legal comprende diferentes factores, los abogados de divorcioscatalunya.com son especialistas en el derecho de familia y todas sus vertientes pueden tramitarse también online.

Todo lo que comprende la extinción de la pensión de alimentos Cuando se lleva a cabo un divorcio con hijos de por medio, la legislación española estipula la obligación de pagar un porcentaje acorde a la pensión de alimentos. Este es el derecho que tienen los hijos e hijas menores dependientes que se extiende hasta la independencia económica.

Siendo los gastos básicos que tiene el menor, el padre o madre que no está encargado directamente del cuidado diario, debe cumplir con esta responsabilidad, generalmente se entrega una cantidad de dinero mensual, que se ajusta a los gastos diarios y al salario que gana el progenitor.

Pero con el paso de los años, puede ocurrir que el progenitor y el hijo/a rompan relaciones de manera definitiva por un largo tiempo determinado. Es allí cuando el primero puede apelar a la extinción de la pensión de alimentos por falta de relación. En estos casos en particular, el hijo se niega a mantener relación con el padre o madre y al ser mayor de edad, el progenitor puede abrir un proceso judicial de modificación de medidas.

Casos en los que se aplica extinción de la pensión de alimentos Si bien la pensión de alimentos es una obligación establecida por la ley, la Sentencia del Tribunal Supremo del 19 de febrero de 2019 estipuló los casos específicos en los que el padre pude apelar a la extinción de la pensión de alimentos. Cuando se habla de falta de relación entre padre e hijo, se refiere a una falta mutua, que ambas partes no se relacionen directamente desde hace años. Además, esta separación ha tenido que ser propiciada por el hijo/a, si es el progenitor el que crea el conflicto, el procedimiento no se puede llevar a cabo.

Si bien es cierto, la extinción de la pensión de alimentos por falta de relación se ejecuta en casos muy puntuales, por lo que es fundamental que el abogado que lleva el caso conozca los procedimientos legales que comprende la apelación. Es por ello que los letrados de divorcioscatalunya.com cuentan con años de experiencia en el derecho de familia, para proporcionar buenos resultados en todos sus casos. Para conocer todos los servicios personalizados, el sitio web está disponible con toda la información y tramitación de asuntos del derecho de familia.



