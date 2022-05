Nueva colección de camisetas casual para triunfar este verano, con Lolitas&L Emprendedores de Hoy

miércoles, 4 de mayo de 2022, 17:42 h (CET)

El verano está a punto de llegar, por lo que renovar el armario con las tendencias de la temporada es una opción para mucha gente. Aunque se cree que las marcas se enfocan únicamente en las chicas jóvenes, las marcas quieren romper ese esquema. En este sentido, Lolita S&L ha desarrollado una nueva colección que se adecua a todos los gustos, incluyendo camisetas de mujer, chaquetas floreadas, vestidos coloridos y sudaderas acordes a la temporada.

Temporada primavera-verano con Lolitas&L Definitivamente, los colores vivos son los protagonistas este año, se veía venir, incluso desde la temporada pasada, que los looks coloridos serían el centro de atención de las prendas del verano. Con la idea de confeccionar prendas que permitan tener un armario funcional, Lolitas&L ha incorporado atuendos básicos con ese toque temporal que permite lucir outfits casuales y bonitos.

En lo que se refiere a básicos, tener variedad en camisetas de mujer nunca están de más y con el toque primaveral, Lolitas&L ofrece una gran gama de estampados alegres y coloridos que, además de lucir hermosas en la silueta, los colores no atraen el calor. Esto quiere decir que todas sus prendas claras son pensadas para la estación, ya que los colores oscuros atraen el calor.

Asimismo, las camisetas se armonizan con todos los estilos, pues estas varían en formas. Para las más clásicas, hay una variedad de camisas sin manga, algunas cortas a la cintura, otras más largas con detalles en la parte de abajo que complementan cualquier outfit.

Prendas veraniegas para el armario Al armar los conjuntos, los complementos pueden marcar la diferencia y crear algo único, en este caso, los pantalones unicolor, se incorporan muy bien al armario. Estos, con una camisa blanca estampada con tonalidades que contrasten y unos zapatos a juego con el bolso y accesorios, son un acierto completo esta temporada.

No obstante, para las mujeres que son más delicadas, la colección Lolitas&L primavera-verano, también cuenta con faldas que se ajustan a todo tipo de camisetas unicolor a juego con la temporada, estampadas con flores o rayas. Asimismo, las faldas largas son una tendencia que sigue estando al día, por lo que en la página web de la marca, se encuentra una gran variedad de estampados y medidas para escoger la que mejor combine con las camisetas de la misma colección.

Teniendo en cuenta que las tendencias para este verano ya están establecidas, Lolita S&L cuenta con la más grande y completa colección de prendas pensadas para mujeres alegres, que no tienen miedo a experimentar con su forma de vestir.



