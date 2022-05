CSI Fire Resistance Laboratory analiza la resistencia al fuego en cualquier tipo de edificaciones Emprendedores de Hoy

Para cualquier proyecto de construcción, es fundamental evaluar los diversos índices de rendimiento de la infraestructura. En particular, el índice de resistencia al fuego es una variable que se debe examinar, no solo para establecer las medidas de seguridad en caso de incendios, sino también para cumplir con las exigencias que establece la normativa, tanto española como europea en este ámbito.

Para determinar estos índices en cualquier construcción, es necesario realizar varias evaluaciones y pruebas de laboratorio. En España, una de las mejores alternativas para llevar a cabo este análisis se halla en CSI Fire Resistance Laboratory, un centro especializado en la evaluación y certificación de la resistencia al fuego en todo tipo de edificaciones.

Evaluaciones que cubren cada elemento de la edificación CSI Fire Resistance Laboratory se especializa en todo tipo de pruebas y análisis de la resistencia al fuego para cualquier obra de tipo civil o industrial. Sus métodos de análisis permiten evaluar la resistencia al fuego de estructuras verticales, como puertas y paredes, así como horizontales, principalmente pisos. Para ello, cuentan con varios tipos de análisis que, en su conjunto, abarcan las estructuras de prácticamente cualquier zona o estancia de la edificación

Estos análisis son muy útiles en modalidades de construcción como los proyectos contract, una tendencia actualmente en auge dentro de la arquitectura y el interiorismo, que se caracteriza por trabajar mediante una cadena de productos y servicios especializados en cada rama que se requiere, las cuales se articulan en un mismo eje, para operar como una respuesta integral a las necesidades del proyecto correspondiente.

En medio de esta cadena de servicios, los análisis de rendimiento en las estructuras son fundamentales, ya que estos garantizan los estándares de seguridad que exige la normativa. CSI es una excelente alternativa en este ámbito para los proyectos contract, ya que su amplia serie de análisis permiten establecer un índice de resistencia al fuego tanto a nivel general del proyecto como en cuanto a sus infraestructuras particulares, como sótanos, balcones o pasarelas.

Proyectos con un enfoque integral: análisis de rendimiento CSI Fire Resistance Laboratory es un centro de investigación, formación y evaluación con una trayectoria que sobrepasa los 30 años a día de hoy. Toda esta experiencia les ha permitido consolidar y diversificar sus métodos de evaluación sobre resistencia al fuego hacia las diversas zonas o equipamientos en la construcción, siendo uno de los pocos agentes de evaluación que cualifica estos índices en sistemas especiales, como puertas cortafuegos, membranas protectoras, amortiguadores contra incendios e, incluso, sistemas de ventilación y extracción de humos.

Es por ello que sus servicios son una respuesta ideal para los proyectos contract. Dado su enfoque integral, este tipo de propuestas requieren una evaluación de resistencia al fuego direccionada para cada uno de esos implementos especiales concebidos en el diseño del proyecto, los cuales, de forma articulada, ofrecen un panorama integral de la resistencia al fuego que presenta, en conjunto, la estructura diseñada para cada propuesta.



