Comedores modernos y económicos disponibles en Muebles Fun Emprendedores de Hoy

jueves, 5 de mayo de 2022, 08:00 h (CET)

El comedor es una de las principales áreas de una casa, piso o apartamento, pues ahí suelen llevarse a cabo las reuniones entre familiares y amigos. Por tal razón, este espacio debe estar muy bien ambientado, con elementos elegantes y confortables.

Este año, muchas personas están apostando por los comedores modernos, conjugando colores llamativos con piezas como mesas, sillas y muebles sobresalientes. En España, uno de los lugares de referencia para comprar este tipo de productos es la tienda online Muebles Fun, que cuenta con sede física en Les Franqueses del Vallés, a 30 km de Barcelona, y vende comedores económicos.

Las últimas tendencias para comedores modernos Los comedores modernos son la última tendencia en este 2022, sobre todo para los jóvenes y todas aquellas personas que quieren dar un nuevo aire a su hogar. Este tipo de decoración tiene sus propias características, pero adopta particularidades de otras decoraciones, como la japonesa, la nórdica y la minimalista.

Quienes apuestan por los comedores modernos saben que la clave del éxito está en la armonía, la simplicidad y la funcionalidad, por eso, apelan a objetos sencillos, superficies lisas y líneas rectas y depuradas, pero sin reflejar austeridad y frialdad.

Otra de las cualidades de la decoración moderna, ya sea de la zona del comedor o de otras estancias, es que no admite el desorden, así como tampoco la sobrecarga de elementos.

Además de la mesa con sus respectivas sillas, suelen incluirse muebles en tonos claros, como el blanco, marrón y gris. No obstante, para darle vida, se deben incluir matices coloridos en la pared o apelar a cojines o cortinas de tonalidades más alegres.

Comprar comedores modernos y económicos En Muebles Fun, ponen a disposición de su clientela muebles económicos de estilo moderno para quienes prefieren esta tendencia, que cada vez cobra más fuerza y es sinónimo de distinción y buen gusto. Específicamente, disponen de muebles de comedor a precios accesibles, como el modelo Bonn en color blanco-brillo y natural-grafito, que tiene un coste de 172 €, y el modelo Neil, con puertas y estante de pared en blanco-brillo, combinado con el color grafito, y que tiene un precio de 173 euros.

Además, cuentan con salones-comedores, como el Elle y el Ken, el mueble de salón Tokio, el conjunto para salón Siena, el modelo Koln, el mueble de salón Home Cemento y el Home Roble.

Los interesados en adquirir o visualizar cualquiera de las piezas de Muebles Fun deben ingresar a la plataforma, donde además ofrecen detalles sobre sus características y costes.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.