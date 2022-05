Accesorios artesanales de alta calidad y exclusividad fabricados en lana merina, cachemira y alpaca por Giodoro Emprendedores de Hoy

miércoles, 4 de mayo de 2022, 17:01 h (CET)

Hay artículos como los sombreros o los pañuelos, además de ciertos diseños, que nunca pasan de moda; algo que se acentúa aún más en productos exclusivos de alta calidad como los que confecciona la firma de moda Giodoro, orientada a la producción de piezas lujosas y con estilo. Esta marca ha adoptado prácticas modernas para entregar productos elaborados a mano y con telas de calidad óptima como lana merina, cashmere, alpaca y seda Mulberry.

Además, Giodoro es una marca libre de crueldad, ya que ningún animal resulta dañado en el proceso del esquilado de la lana, que se efectúa obedeciendo las leyes de bienestar animal. Por otra parte, la firma no utiliza plumas, pieles o cuero real en ninguna de sus colecciones.

Sombreros únicos confeccionados con lana merina La lana merina con la que trabaja Giodoro es de las más finas y suaves del mundo. Además, resulta sumamente flexible y retiene el calor. Por lo tanto, quien lleva uno de estos sombreros está aislado del frío.

Los sombreros vienen en dos formas distintas y en múltiples colores. El modelo Alvossi está disponible en distintas gamas de blancos, grises, negros, marrones y rosas. El equipo de artesanos de la marca realiza los acabados a mano. Son 100 % de lana merina y vienen con una banda de grosgrain decorada con el logo de Giodoro en metal. A su vez, el cordón interior permite un ajuste más cómodo y personalizado.

Asimismo, el modelo de sombrero Gidoa se fabrica en los mismos colores y materiales, pero con un diseño distinto. Estos productos se entregan en una caja con embalaje premium. El lavado siempre debe realizarse en seco y nunca hay que humedecer el aplique de hierro fresco con el logo de la marca.

Los pañuelos de seda Mulberry de la firma Giodoro La seda Mulberry es de alta calidad y tiene filamentos extremadamente finos y uniformes. Se caracteriza por su textura sumamente suave y su alta durabilidad. Los hilos de esta seda son considerados como uno de los mejores del mundo, ya que resultan más fuertes y de color más uniforme que los de cualquier otra variedad.

Los pañuelos se confeccionan con tres motivos distintos. El modelo 90 combina los colores blanco y rosa con monogramas impresos. También se consiguen diseños en blanco y negro y color camel. Como todos los productos de la marca, estos accesorios están confeccionados a mano.

Los pañuelos de Giodoro se pueden combinar tanto con los sombreros como con los abrigos de la marca, pero también se pueden emplear de manera independiente, ya que combinan perfectamente con distintos looks.

Los accesorios de Giodoro están fabricados con materiales de la más alta calidad, como la lana merina y la seda Mulberry. La elegancia del diseño de todos estos artículos es un valor que nunca pasa de moda.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.