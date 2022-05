Las fiestas de moda en Barcelona, Madrid e Ibiza organizadas por Enjoy The Ride Emprendedores de Hoy

miércoles, 4 de mayo de 2022, 16:52 h (CET)

En la era pospandemia, uno de los mercados que ha experimentado un crecimiento importante es el de los eventos. El incremento de su demanda ha llevado a empresarios como Flavio Rollo Miñana y Giacomo Croci a elevar la organización de fiestas a otro nivel.

A través de la compañía Enjoy The Ride, pueden disfrutarse grandes eventos nocturnos temáticos en Barcelona, Madrid e Ibiza, siendo los eventos Bendito, Vendetta y Mimosa los más concurridos, ya que en ellos se puede degustar una exquisita gastronomía y disfrutar de shows en vivo en un ambiente nocturno vibrante.

Los días de fiesta más esperados Barcelona, Madrid e Ibiza son ciudades que se caracterizan por tener una animada vida nocturna, en especial, durante los fines de semana y en temporada de verano. Las fiestas de moda y locales en tendencia se han convertido en los escenarios propicios para disfrutar de los mejores ambientes. La dinámica nocturna de estas emblemáticas ciudades tiene fama internacional, siendo la razón por la que muchos turistas visitan estos lugares.

Los eventos organizados por esta empresa son los más concurridos por personas de todas las nacionalidades y se desarrollan en los lugares que están en tendencia en estas localidades.

La cita de todos los jueves son las fiestas Bendito, con shows en vivo y las Kaula Dancers que amenizan la noche; también están las fiestas Mimosa todos los sábados, que se han convertido en las mejores para comer y disfrutar de una música excelente; y las fiestas Vendetta, todos los jueves y domingos en Madrid y Barcelona, que ofrecen de las mejores experiencias en vivo gracias a los espectáculos de varias tipologías de artistas.

Servicios exclusivos con profesionales del sector La empresa Enjoy The Ride tiene claro que el bien más preciado que tienen las personas es el tiempo, por ello, ofrecen una serie de servicios exclusivos que ayudan a aprovecharlo al máximo. La organización de eventos de alta gama forma parte del abanico de opciones para disfrutar de los mejores momentos durante sus fiestas y se esmeran en ofrecer grandes celebraciones en estas dos ciudades.

Quienes asisten a sus eventos aseguran haber vivido una experiencia sin precedentes, bailando hasta altas horas de la noche, disfrutando de la música más actual con los mejores DJ, espectáculos en vivo y una gastronomía deliciosa.

A la conquista de Ibiza La empresa Enjoy The Ride, en coproducción con Denial Events, llevarán la fiesta Bendito este verano en el famoso Destino Pacha en el club Tox. El éxito de esta fiesta que nació en Barcelona tuvo tanta resonancia que la empresa Denial Events no ha tardado en contactar con Giacomo Croci y Flavio Rollo Miñana para instaurar una relación laboral. El opening será el 18 de junio en TOX club, en el famoso resort “Destino Pacha”. Ya es posible comprar entradas la página web de TOX Ibiza.

Alta demanda Las fiestas Bendito, Vendetta y Mimosa tienen una alta demanda, por eso es necesario reservar con anticipación. Estas pueden gestionarse a través de sus redes sociales o a través de la página web de la empresa. Las noches en Barcelona, Madrid e Ibiza son especiales, por ello, se hacen cortas cuando se vive la experiencia de alguno de estos eventos que garantizan una vivencia inolvidable a sus asistentes.



