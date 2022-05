Naïve y su nueva colección SS22 que brindará confort y tendencia este verano Emprendedores de Hoy

miércoles, 4 de mayo de 2022, 16:17 h (CET)

Naïve, la empresa dedicada a la confección y distribución de calcetines originales, trajes de baño y otras prendas, presenta su nueva colección de baño 2022 de hombre y mujer. Inspirados en las playas de Formentera y el Mar Mediterráneo, Naïve continúa siendo tendencia por sus trajes de baño con prints originales y su confort tan característico.

En esta ocasión, se puede observar una colección para todos los gustos: colores y estampas diferentes, aportando modelos tanto para hombre como para mujer y niños.

Asimismo, Naïve también apuesta por crear un look completo que deja entrever el confort con el que la marca se caracteriza. Las alpargatas de esta primavera-verano 2022 llegaron para quedarse. En colores que se pueden combinar con casi cualquier outfit e ideales para ir a la playa, el calzado de Naïve demuestra una vez más que no es necesario vestir formal para tener estilo.

La propuesta para mujer mejora cada año y es que los trajes de baño y bikinis de Naïve tienen el calce perfecto que harán lucir increíble a cualquier persona, incluso estando relajada. En tonos turquesas, azules y rosas, entre otros, Naïve propone diferentes modelos que se adaptan a todos los estilos.

La colaboración que celebra la diversidad Bajo el lema “¡Todos somos diferentes!”, la empresa Naïve ha renovado su colaboración por un año más con la Fundación Pepitamola, la cual se ha convertido en todo un referente en lo que se refiere a dar visibilidad al Síndrome de Down.

Es justamente por esto que Naïve ha decidido sumarse a esta noble causa, donando a la fundación todo el beneficio que obtenga por la venta de sus calcetines originales en esta colaboración. De esta manera, la firma busca hacer partícipes a todas las personas que adquieran una de estas prendas, a favor de un mundo en el que la diversidad sea entendida y aceptada.

Toda la colección Pepitamola se encuentra disponible en la web de Naïve. Allí, las personas pueden mirar de primera mano todos los calcetines que están a la venta y comprar fácilmente cualquiera de ellos. Siempre recordando que, con la compra de cualquiera de estas prendas, el usuario estará otorgando un importante aporte a una hermosa causa.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.