Warmpool son fabricantes nacionales de cuadros eléctricos para piscinas

jueves, 5 de mayo de 2022, 08:00 h (CET)

Tener una piscina en el jardín es un privilegio para quienes disfrutan de darse un baño refrescante, nadar o simplemente divertirse en ella. Sin embargo, su montaje requiere una serie de componentes indispensables para su funcionamiento. En lo que respecta a la instalación eléctrica, los cuadros eléctricos son fundamentales para proteger los circuitos.

Warmpool, empresa con 15 años de experiencia en el sector, es fabricante nacional de cuadros eléctricos para piscinas y ofrece un amplio catálogo de productos a través de su plataforma web.

La importancia de los cuadros eléctricos para piscinas Todos los componentes eléctricos de una piscina, ya sean las luces, el filtro o la bomba, deben estar conectados a un cuadro eléctrico o armario de maniobra para poder gestionar su encendido y apagado. Asimismo, este elemento protege a la bomba contra la tensión alta y mediante su reloj se pueden programar los momentos de filtración.

La elección del cuadro dependerá de las características y necesidades de la piscina, desde el tamaño, la potencia de la bomba y el tipo de iluminación que posea. Por eso, en Warmpooles posible encontrar distintos modelos de armarios de maniobra, fabricados en sus instalaciones en Bigastro (Alicante), con componentes de primera calidad. Entre las opciones disponibles se encuentran los cuadros eléctricos solo para motor, los dedicados a iluminación, aquellos destinados al control de zonas spa y para piscinas con bombas de calor, entre otros.

Iluminación para piscinas de la mano de Warmpool Esta firma no solo cuenta con cuadros eléctricos, sino también con todo tipo de accesorios para piscinas como bombas de calor, turbosoplantes, enrolladores, cascadas acrílicas y artículos de iluminación. En este sector, destaca por su variedad de stock, puesto que comercializa focos LED para jardín, dirigibles y luces de anillo para fuentes y espectáculos de agua, subacuáticos, diseñados para su uso en acuarios, estanques y lagos artificiales y de sendero, utilizados en caminos y zonas de jardín.

De igual manera, la compañía brinda la posibilidad de elegir entre distintas gamas de luces LED, con el objetivo de adaptarse a las necesidades y a la economía de cada cliente. Las categorías disponibles son la basic, la premium, fabricada completamente en resina, la premium plus, la flex LED neón con cuerpo de silicona y la iluminación para escaleras, en resina o acero.

Por lo tanto, Warmpool diseña productos duraderos con una garantía de seguridad para el profesional instalador y para el cliente, a la vez que cuenta con variedad de tamaños y un equipo técnico que asesora al comprador en el momento de realizar su pedido.



