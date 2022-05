Los inversores minoristas negocian con costes más bajos a través de las bolsas para minoristas, según Scalable Capital Comunicae

jueves, 5 de mayo de 2022, 17:06 h (CET) Los precios competitivos de las bolsas minoristas, sumados a las bajas comisiones de los neobrókeres, hacen que la inversión sea accesible para inversores minoristas Los inversores particulares se benefician de la negociación en bolsas adaptadas a sus necesidades, como gettex o Tradegate Exchange: esta es la principal conclusión de un estudio realizado por Scalable Capital, una de las plataformas de inversión digital líderes en Europa. Según el estudio, tanto los precios de ejecución reales de los instrumentos financieros como los precios basados en los diferenciales de las bolsas minoristas compiten plenamente con las bolsas institucionales. Al mismo tiempo, los clientes minoristas suelen pagar comisiones considerablemente más bajas por la ejecución y liquidación de sus órdenes. Por lo tanto, las bolsas minoristas ofrecen condiciones óptimas para negociar en el mejor interés de los inversores. Esto aplica a diferentes momentos del día, entre los tamaños de órdenes e instrumentos, e incluye valores populares de Estados Unidos y el extranjero.

“Las cifras hablan por sí solas: los inversores minoristas consiguen el mejor resultado posible cuando negocian a través de las bolsas minoristas mediante los neobrókeres”, afirma Erik Podzuweit, cofundador y Co-CEO de Scalable Capital. "Esto es coherente con MiFID II, que sostiene que el mejor resultado posible debe consistir tanto en los precios de ejecución como en las comisiones. En general, los costes totales, desde los diferenciales hasta las comisiones, son significativamente menores para los pequeños inversores en las bolsas minoristas que en las institucionales. Con gettex & Co. es posible que muchas personas empiecen a invertir en los mercados de capitales sin necesidad de disponer de grandes sumas de dinero".

Con el estudio, Scalable Capital aporta una contribución empírica al debate sobre la Unión Europea de Mercados de Capitales y el pago por flujo de órdenes. "Los pagos que los intermediarios cobran a los creadores de mercado en interés de sus clientes -el llamado pago por flujo de órdenes- son beneficiosos para los consumidores", explica Erik Podzuweit. "Permiten a los neobrókeres ofrecer sus servicios a precios muy bajos. Prohibir estos pagos obligaría a aumentar las comisiones de los brókers y, por tanto, dificultaría el acceso de los inversores minoristas al mercado de capitales. Esto pondría fin a la reciente tendencia positiva del ahorro minorista a través de los mercados de capitales. Además, perjudicaría los principales objetivos de la Unión Europea de Mercados de Capitales, al obstaculizar la innovación, dificultar la competencia y reducir el volumen de inversión disponible para impulsar el crecimiento de la UE".

Los inversores pueden esperar precios de ejecución justos, independientemente de la bolsa elegida

Las bolsas institucionales como Xetra o Bolsa de Fráncfort son atractivas para los inversores profesionales: ofrecen una gran liquidez en muchos instrumentos y variantes de órdenes que los inversores institucionales aprecian. El estudio muestra que el mecanismo global de fijación de precios funciona eficazmente en los distintos modelos de negociación de las bolsas institucionales y minoristas. La evaluación exhaustiva de los precios cotizados (los llamados datos de prenegociación), así como de los precios de ejecución realizados (postnegociación) de diferentes valores y centros de negociación, muestra claramente que la calidad de los precios a través de las bolsas minoristas no es peor que en las bolsas institucionales. De hecho, ocurre lo contrario: los datos muestran que la negociación en las bolsas minoristas suele ser más barata, tanto a distintas horas del día como con distintos tamaños de órdenes e instrumentos.

El mejor resultado posible solo se consigue con precios de ejecución justos y comisiones por orden bajas

Al centrarse en el mejor resultado para los clientes minoristas, solo tener en cuenta el precio alcanzado en la negociación de valores no es suficiente. Al fin y al cabo, las comisiones de las órdenes en la inversión minorista tienen regularmente una influencia mucho mayor en el mejor resultado posible. La Directiva de Mercados Financieros MiFID II de la Unión Europea también adopta este punto de vista. Así, para determinar la ejecución más rentable para los inversores minoristas, establece que debe tenerse en cuenta la suma del precio del instrumento financiero y todos los costes y comisiones asociados (artículo 27 de la Directiva 2014/65/UE).



La consideración conjunta de los precios de ejecución y las comisiones ofrece una imagen clara: los inversores particulares se benefician de importantes ventajas en costes en todos los instrumentos y tamaños de órdenes. Con una orden de acciones de 3.000 € se puede ahorrar una media de 4,80 € cuando se ejecuta a través de bolsas minoristas. En este caso, los costes totales medios, incluidos los spreads y todas las comisiones, solo ascienden a 2,94 €, frente a los 7,74 € de media de bolsas institucionales. Una ventaja de costes media similar de 4,44 € resulta de la negociación minorista con ETFs. Aunque es importante comprobar siempre los precios de ejecución, los inversores deben ser conscientes de que las comisiones y los gastos son los factores clave para obtener el mejor resultado global posible.

Contribución empírica con datos de cuatro centros de negociación

El estudio se basa en 3,7 millones de puntos de datos sobre precios en cuatro centros de negociación seleccionados. Se analizaron Xetra, el mercado de referencia para la renta variable y fondos cotizados alemanes, y la Bolsa de Fráncfort, con su negociación especializada, dos bolsas que utilizan principalmente los inversores institucionales. Además se examinaron Tradegate Exchange y gettex, la Bolsa de Múnich, como bolsas minoristas populares. Esta última ofrece un horario de negociación ampliado, la posibilidad de negociar sin comisiones por cambio de divisa en acciones estadounidenses y otras extranjeras, así como una amplia gama de acciones, ETFs, fondos y más; también ofrece negociación sin comisiones por cambio de divisas. Dichas comisiones suelen ascender al 0,25% o más en el caso de las acciones de EE.UU. y de otras regiones, por lo que superan cualquier beneficio potencial de la negociación en los mercados de referencia como, por ejemplo, el NASDAQ. El análisis se centra en los 150 instrumentos financieros más negociados (86 acciones y 64 ETFs) y hace un seguimiento de, aproximadamente, el 70 % del volumen de negociación en Scalable Broker durante un periodo de seis meses (del 16 de agosto de 2021 al 15 de febrero de 2022). Se asumió un tamaño de orden típico para los inversores minoristas de entre 500 y 5000 €.

Scalable Capital presta sus servicios a más de medio millón de cuentas de particulares en Alemania, Austria, Francia, Italia y España. Como plataforma de inversión digital líder en Europa, es uno de los principales proveedores de flujo de órdenes tanto en las bolsas institucionales (Xetra) como en las minoristas (gettex). Como tal, la empresa dispone de datos y conocimientos pertinentes para evaluar la consideración total de los distintos centros de negociación desde la perspectiva tanto de un inversor particular como de un gestor de activos.

El estudio se ha publicado en inglés y puede consultarse aquí: https://de.scalable.capital/study-bestex-bestresult

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas 4 horas diarias, ese el tiempo que pasan de media los menores conectados a las pantallas fuera de las aulas Bomi Group a través de Picking Farma anuncia la apertura de un nuevo centro logístico cerca de Madrid Los inversores minoristas negocian con costes más bajos a través de las bolsas para minoristas, según Scalable Capital SALAS: promoción inmobiliaria con espíritu local XTB amplía a 20 el número de criptomonedas disponibles en su plataforma