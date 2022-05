Atos y VMware unen fuerzas para ayudar a las organizaciones e industrias a obtener más fácilmente el valor de los datos Comunicae

jueves, 5 de mayo de 2022, 16:34 h (CET) Las empresas amplían su asociación para ayudar a satisfacer las necesidades de interoperabilidad y soberanía de datos de los clientes, y alinearse con los principios de Gaia-X Atos y VMware, Inc. (NYSE: VMW) anuncian una extensión de su asociación estratégica con el lanzamiento de un conjunto integrado de capacidades destinadas a acelerar el desarrollo de "Data Spaces" (espacios de datos). Los espacios de datos son plataformas que permiten un mayor intercambio, colaboración y monetización de datos entre organizaciones o sectores, independientemente de la infraestructura subyacente, al tiempo que garantizan la soberanía e interoperabilidad de los datos.

Al colaborar en el desarrollo de Data Spaces, VMware y Atos planean proporcionar un conjunto integrado de capacidades para usar y compartir datos y aplicaciones industriales de manera más estratégica para acelerar el crecimiento de las economías digitales nacionales y regionales. Este enfoque, alineado con la arquitectura Gaia-X, servirá como un catalizador clave para la iniciativa, cuyo objetivo es acelerar el intercambio de datos a través de nuevas plataformas digitales aplicando reglas comunes.

Atos y VMWare planean combinar las capacidades de VMware en multinube y modernización de aplicaciones con la experiencia de Atos en la nube, ciberseguridad e integración de tecnología. El conjunto está diseñado para proporcionar a las empresas e industrias una base de componentes esenciales para diseñar, desarrollar, implementar, asegurar y administrar rápidamente espacios de datos que cumplan con los requisitos de gobierno de datos jurisdiccionales. Las organizaciones también pueden usar y monetizar sus datos existentes para crear servicios de aprendizaje automático e inteligencia artificial, y nuevos servicios específicos de la industria, para:

Salud y Ciencias de la vida: facilitar la fusión y el intercambio de datos de salud y, por lo tanto, acelerar la investigación y los ensayos clínicos.

facilitar la fusión y el intercambio de datos de salud y, por lo tanto, acelerar la investigación y los ensayos clínicos. Servicios financieros: desarrollo de servicios y ecosistemas para la colaboración entre empresas y transfronteriza, por ejemplo, una plataforma financiera sostenible para cumplir con los requisitos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).

desarrollo de servicios y ecosistemas para la colaboración entre empresas y transfronteriza, por ejemplo, una plataforma financiera sostenible para cumplir con los requisitos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). Utilities: optimización de redes eléctricas para la carga de vehículos eléctricos. "Con un conjunto integral de capacidades de espacio de datos de VMware y Atos, las organizaciones obtendrán acceso a una forma viable y rápida de compartir, administrar y monetizar sus datos de manera más segura", dijo Laurent Allard, Head of Sovereign Cloud EMEA, VMware. “El mundo actual es multinube. Alineado con los principios de Gaia-X, el conjunto de funciones se diseñará para proporcionar la interoperabilidad, la reversibilidad y la seguridad que necesitan las empresas y los sectores europeos para crear valor a partir de los datos y acelerar sus ambiciones digitales”.

“VMware y Atos son socios a largo plazo y comparten el compromiso de ayudar a las organizaciones a generar valor a partir de los datos”, dijo Frédéric Malicki, CTO, Sur de Europa, Atos. “Al respaldar la aceleración del desarrollo de Data Space y la soberanía de datos con las capacidades de VMware y Atos, esperamos proporcionar a los clientes las herramientas para impulsar el valor no solo de sus propios datos, sino también de los datos federados, en colaboración con socios y pares. Las organizaciones pueden transformar los datos existentes en nuevos servicios que, por ejemplo, podrían ayudar a los agricultores a predecir mejor el clima o las organizaciones de salud mejorar las condiciones de vida de las personas mayores con la gestión automatizada de la energía”.

Las capacidades proporcionadas por VMware y Atos comprenden:

Servicios de datos de VMware Tanzu: para permitir el desarrollo y la implementación rápidos y escalables de aplicaciones modernas en el espacio de datos entre equipos y nubes al transformar la forma en que las empresas crean, ejecutan y administran aplicaciones en Kubernetes. Los servicios de datos de Tanzu son un conjunto de servicios básicos que forman parte de la oferta más amplia de VMware Tanzu.

VMware Cloud Foundation: para conectar el espacio de datos con la infraestructura de la nube, incluidas las plataformas de almacenamiento de datos, y hacer uso de los datos ya existentes.

VMware Versatile Data Kit: para reducir el "trabajo no planificado" mediante un SDK de datos, que incluye los componentes básicos para crear aplicaciones de datos con un esfuerzo mínimo y un marco de complementos para ampliar o inspeccionar cualquier parte de la aplicación de datos; y un servidor de servicio de control que permite a los usuarios administrar trabajos de datos al crear, empaquetar, instalar, rastrear dependencias y mantener el control de versiones.

Capacidades de la nube de Atos: para respaldar el cambio a los negocios digitales.

Capacidades de Atos Edge y Bare Metal-as-a-Service: para facilitar los casos de uso y habilitar el edge a la nube.

Productos y servicios de ciberseguridad de Atos: para mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos.

Atos Digital Hub: para crear plataformas personalizadas transparentes y compartidas que permitan y orquesten cadenas de valor dentro de ecosistemas extendidos basados ​​en datos. Estas capacidades estarán respaldadas por la reversibilidad, la interoperabilidad y la portabilidad que ofrecen los socios de la nube de VMware. Con los datos alojados en un marco común de igual a igual para garantizar la compatibilidad de la arquitectura entre los proveedores de la nube, las organizaciones pueden colocar sus datos con cualquiera de los proveedores de la nube participantes para aprovechar al máximo los servicios que ofrecen, al tiempo que conservan la capacidad de moverse. aplicaciones o federar datos en otras plataformas de proveedores de nube según sea necesario.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.