Worldline se asocia con la fintech Algoan para ofrecer soluciones de evaluación de crédito para prestamistas y proveedores de servicios

jueves, 5 de mayo de 2022, 15:54 h (CET) Worldline [Euronext: WLN], líder global en servicios de pago, y Algoan, proveedor líder en el área de scoring de créditos, han anunciado un acuerdo de colaboración para desarrollar de forma conjunta una solución de alto nivel para la evaluación del crédito para ayudar a prestamistas y proveedores de servicios poder tomar mejores decisiones de crédito. Este servicio está basado en APIs y aprendizaje automático haciendo uso de los datos proporcionados por las transacciones de Open Banking En el marco seguro y de uso consentido de la PSD2, instituciones crediticias, prestatarios y merchants tendrán la oportunidad de, con mayor agilidad y rapidez, poder evaluar decisiones de crédito que tendrán mayores beneficios para todas las partes implicadas. Worldline y Algoan tienen el compromiso de poder ofrecer de forma inmediata estas oportunidades al mercado.

La evaluación tradicional del crédito a nivel europeo implica diversos grados de procesos y evaluaciones manuales, que pueden estar sujetas a errores humanos y que en ocasiones pueden llevar asociados costes tanto para el prestamista como el prestatario, así como el tiempo que transcurre entre la petición y la adjudicación del crédito. Debido a los constantes cambios en el mundo de los servicios financieros, la metodología de evaluación para nuevos prestatarios cada vez es más compleja debido a que las formas tradicionales de evaluación ya no cumplen las expectativas de los consumidores y no siguen el ritmo siempre cambiante del mundo digital ni de los cambios regulatorios. El proceso de evaluación del crédito y el riesgo tiene mucho que ganar con las oportunidades derivadas del PSD2, a medida que el Open Banking y el Open Finance continúan ofreciendo soluciones que son mejores y más agiles, tanto para consumidores como para las instituciones.

Desatando el poder del Open Banking

Esta alianza combinará por un lado la experiencia y el alcance de Worldline como proveedor pan europeo en soluciones de Open Banking, así como la experiencia de Algoan en el área de credit scoring que utiliza la última tecnología y algoritmos en el aprendizaje automático, ofreciendo así una nueva herramienta de Open Banking basada en la evaluación del crédito. Esto permitirá a bancos, instituciones crediticias, compañías prestatarias y proveedores de servicios, poder llevar esta solución a otro nivel, resultando en un scoring mucho más preciso, un mejor acceso a datos y una eficiencia de proceso mayor. Esta innovación será de mucho valor para diferentes casos de uso, como por ejemplo en las Finanzas Personales y Créditos al Consumo, Empresas de Leasing y Financieras en el sector del automóvil, Prestamos a Retailers y BNPL (Compra ahora paga luego), compañías de Seguros y proveedores de servicios públicos.

Beneficios tanto para los prestamistas como los prestatarios

La evaluación del crédito basado en la solución Open Banking, ofrece ventajas tanto para prestamistas como prestatarios. A medida que el prestamista recibe la información del banco, la validez de dichos datos está garantizada, y de este modo reducirá la posibilidad de fraude. Basados en una evaluación más precisa, los solicitantes podrán ser admitidos, cuando anteriormente serían rechazados. A raíz de poder tener acceso a los datos de cuenta de los consumidores, siempre con su consentimiento, los prestamistas tendrán una visión mucho más detallada y concisa de la situación financiera del consumidor y podrá permitir cumplir los requisitos impuestos por el prestamista, sin arriesgar situaciones de sobreendeudamiento. Además, el prestamista puede proveer de forma más rápida y más simple la experiencia de usuario mientras el prestatario recibe una evaluación de su crédito en un plazo y forma más ágil.

En el centro de esta nueva herramienta de evaluación del crédito está la API de Open Banking de Worldline, que provee acceso a más de 3.500 bancos en 19 países en Europa. Worldline en uno de los mayores proveedores de Open Banking en Europa.

Michael Steinbach, Director General de Servicios Financieros en Worldline: “En Worldline buscamos socios innovadores que compartan nuestra visión y nos permitan enriquecernos y crecer nuestros servicios de Open Banking. Como líder de soluciones en el área de medios de pago y uno de los mayores proveedores de soluciones de Open Banking en Europa, estamos comprometidos en explotar las posibilidades del Open Banking. Con Algoan, podremos ofrecer a nuestros clientes una solución de marca blanca, end-to-end, rápida y rentable para evaluar la capacidad crediticia”.

Michael Diguet, CEO en Algoan: “El scoring de crédito del Open Banking, está experimentando un gran impulso, que los grandes actores del mercado deberían adoptar. Estamos encantados de poder colaborar con un gran líder global como Worldline y poder ayudarles con nuestra solución líder de crédito global vía nuestra API. Esta nueva colaboración significa un nuevo hito en el crecimiento de Algoan en su expansión internacional. Esperamos que de forma conjunta podamos revolucionar la industria del crédito a través de la explotación de las capacidades de Open Banking de Worldline”.

