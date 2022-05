Clinics de guitarra gratuitos en Madrid con motivo del mes de la guitarra Comunicae

jueves, 5 de mayo de 2022, 13:50 h (CET) Durante el mes de mayo, en San Sebastián de los Reyes, algunos de los mejores guitarristas nacionales como Julián Kanevsky o Jopi Castro impartirán clinics de guitarra sobre el dominio de las seis cuerdas en diferentes estilos musicales. Los clinics se impartirán en la tienda de Musicopolix en San Sebastián de los Reyes y se podrá acudir de manera presencial hasta agotar el aforo para disfrutar, en vivo, de estas clases magistrales Guitarristas de la talla de Julián Kanevsky o Jopi Castro estarán, durante el mes de mayo, realizando clinics de guitarra, dedicado para el aficionado a la guitarra que busca la mejora continuada.

Durante el mes de mayo, la tienda de Musicopolix de San Sebastián de los Reyes va a ser el escenario de diversos clinics de guitarra gratuitos y abiertos a todo el público (previa inscripción) en el marco de la celebración del mes de la guitarra. Estos clinics servirán, además, para que las principales marcas de guitarras en el mundo presenten las novedades que esperan durante 2022.

Julián Kanevsky es uno de los guitarristas con mayor reputación entre las bandas de rock, pop y rock de la escena española entre finales del siglo XX y del siglo XXI. Kanevsky ha trabajado con artistas como La Cabra Mecánica, Nacho Campillo o Jaime Urrutia y desde hace más de 15 años es el guitarrista que acompaña a Andrés Calamaro.

Durante el clinic que ofrecerá en Musicopolix, Julián Kanevsky ofrecerá una introducción a la música country y todo lo que un guitarrista debe saber para poder desarrollar este estilo musical.

El clinic de Julián Kanevsky se va a celebrar el próximo día 11 de mayo, a partir de las 20:00 horas en la tienda de Musicopolix en San Sebastián de los Reyes. Para acudir a esta cita, envía nombre y apellidos a la dirección: eventos@musicopolix.com.

Jopi Castro, por su parte, es uno de los guitarristas españoles con mayor reconocimiento mundial. Ha trabajado con artistas como Joe Satriano, Paul Gilbert o Ricky Martin y, entre sus mayores logros está el haber logrado un Grammy Americano por la participación, en 2016, con Ricky Martin en el disco “A quién quiera escuchar”.

Otro de los logros que consiguió Castro fue, en 2012, convertirse en el primer endorser nacional de Fender en la historia. Su buen hacer tanto como guitarrista como productor musical, llamó la atención de Fender.

Todo esto y mucho más se celebrará, durante el mes de la guitarra, en San Sebastián de los Reyes. Varios de los mejores guitarristas del panorama nacional ofrecerán clinics gratuitos para ofrecer todos sus conocimientos tocando la guitarra. Todo aficionado a las 6 cuerdas, no puede perderse el mes del guitarrista.

Sobre Musicopolix

Musicopolix nace en 2010 creando un negocio diferente dentro del mercado de instrumentos musicales en España. Cadena pionera en franquicia de instrumentos y accesorios musicales, Musicopolix comienza vendiendo sus productos a través de su tienda (online) Musicopolix.com, revolucionando un mercado que hasta entonces no había podido conciliar calidad, precio, servicio y rentabilidad. Actualmente, Musicopolix cuenta con más de 20.000 referencias en su página web y envía música a cualquier parte del mundo.

Vídeos

Mes del Guitarrista



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.