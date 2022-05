El Open de Arbitraje analiza las sanciones a Rusia que destruirá el 10 por ciento de su PIB

El Open de Arbitraje 2022 que se celebra en Madrid realiza un análisis detallado de los efectos que las sanciones a Rusia por la guerra de Ucrania están teniendo en la economía mundial. Dichas sanciones eliminarán el 10 por ciento del PIB ruso de este año y la previsión es que sigan aumentando, con restricciones a la importación de petróleo y gas, según han indicado los expertos La creciente importancia del arbitraje cómo fórmula de resolución de conflictos en la inestable economía actual fue destacada por Javier Íscar de Hoyos, su artífice y Presidente de la Asociación Europea de Arbitraje. Javier Íscar ha contado con el apoyo del Presidente del Club Español del Arbitraje, Alfonso Iglesia; el Presidente Mutualidad de la Abogacía, Enrique Sanz Fernández-Lomana y la Presidenta del Consejo General de la Abogacía Española Victoria Ortega Benito que destacaron el gran trabajo realizado por el Open para impulsar la posición de España y del español en el arbitraje internacional.

Casi un millar de grandes multinacionales han abandonado Rusia con una destrucción de 2 millones de empleos para ese país. Una situación que generará difíciles y largos arbitrajes según se ha explicado en el Open de Madrid, en la Mesa Freshfields destinada a analizar las sanciones económicas y políticas de la Guerra de Ucrania y sus implicaciones prácticas para el arbitraje comercial y de inversión. Mesa moderada por Lluís Paradell, Counsel, Freshfields Bruckhaus Deringer.

En este contexto, Noiana Marigo, Partner & Head of US International Arbitration Group, Freshfields Bruckhaus Deringer, una de las mayores expertas del sector del arbitraje en el mundo ha comentado en Madrid que para el tema ruso se utilizará la experiencia lograda con las sanciones impuestas a Venezuela. Sea como fuere ha incidido en que el proceso será largo y complicado.

Objetivo bloquear a Putín

Las sanciones están afectando principalmente al sistema financiero, tecnologia, bienes de lujo y transporte con el consiguiente bloqueo para economía rusa, según explicó, Mario Martinez Muñoz, Corporate & Investment Banking Legal Services Director, BBVA,multinacional con experiencia en dicho mercado.

El sector privado en Rusia está siendo el más afectado por las diferentes sanciones, según ha asegurado Adam Smith, Partner, Gibson, Dunn & Crutcher & former OFAC official, organización con gran experiencia en estas situaciones. El objetivo es que Putin no pueda acceder a los fondos de reserva, así como limitar la capacidad del Banco Central de Rusia para operar.

El arbitraje va a ocupar un papel central en la resolución de las controversias derivadas de todas estas sanciones, según se ha explicado en el Open. Por ejemplo, muchas empresas se han visto obligadas a suspender/terminar contratos con socios en Rusia. En muchos casos esta situación está dando lugar a disputas legales. Litigios que se producirán en ambos sentidos.

Las instituciones se están adaptando deprisa para dar respuesta a esta creciente conflictividad, según explicó la cuarta ponente de la Mesa, Ana Serra e Moura, Secretary General, Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce, una de las principales instituciones arbitrales europeas. En este sentido comentó que es las comparecencias virtuales serán buenas herramientas para superar el problema de los desplazamientos, pero que previsiblemente se esperan dificultades con los pagos.