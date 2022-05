Lola Gallardo: una sevillana con corazón rojiblanco Comunicae

jueves, 5 de mayo de 2022, 13:37 h (CET) Desde pequeña, la ilusión de Lola Gallardo era jugar en el equipo de sus sueños, el Atlético de Madrid Femenino, y cuando le llegó la oportunidad, con apenas 19 años, se fue sin pensarlo. Herbalife Nutrition, patrocinador del equipo colchonero, ha propiciado un encuentro sorpresa entre la guardameta y su madre para recordar sus inicios en el barrio y cómo es una referente del club y este deporte, a día de hoy Desde siempre, Lola Gallardo ha sentido los colores del Atlético de Madrid en su corazón. Herbalife Nutrition, patrocinador del equipo colchonero, organizó un encuentro sorpresa entre la madre de la jugadora y Lola. La sevillana no pudo evitar sentir emoción al ver a su madre y juntas rememoraron los primeros años de la deportista, que comenzaron debajo de su casa, donde su madre podía “tenerla controlada, porque lo destrozaba todo”. Tras pasar por la escuela de fútbol de su colegio, con 4 o 5 años, Lola debutó con 10 en el equipo Mairena del Aljarafe C. F. en la categoría de alevines mixtos.

Su desparpajo y habilidades bajo los palos propició que el Sevilla F. C mostrara su interés en la joven promesa, club en el que estuvo tres años. Esta noticia “no le hizo mucha gracia a mi madre, porque es bética, pero era el único equipo de chicas que había en Sevilla, así que nos fuimos para allá”. Tras su experiencia en el conjunto sevillano, Lola recayó en el Sporting Club de Huelva, y un año después recibió la llamada que siempre había esperado, la del equipo “de mis sueños, así que me fui de cabeza”.

Preguntada por el futuro de Lola, su madre la ve vinculada al fútbol. “En Sevilla, a ser posible”. Por su parte, la guardameta, aunque reconoce que le “tira mucho, porque es mi tierra”, en Madrid y, en concreto, en el club colchonero se siente “como en casa”, por lo que no piensa moverse de la ciudad “si las cosas se dan bien aquí”, afirma. Y parece que es así, pues Lola, que lleva cerca de 10 años vinculada al equipo colchonero, es uno de los referentes del club y del fútbol femenino en general. Desde enero de 2022, la guardameta, junto a sus compañeras de equipo Aleixandri, Menayo y Ludmila, cuenta con una placa conmemorativa en el paseo de las leyendas del Wanda Metropolitano tras haber disputado más de 100 partidos en el Atlético de Madrid.

Descargar aquí el vídeo

Sobre Herbalife Nutrition Ltd

Herbalife Nutrition es una compañía global que se dedica a cambiar la vida de las personas con productos nutricionales de calidad y una oportunidad de negocio para sus distribuidores independientes desde 1980.

La compañía ofrece productos de alta calidad, respaldados por la ciencia, que se venden en más de 90 países por distribuidores independientes, quienes brindan formación personalizada para inspirar a sus clientes adoptando un estilo de vida más saludable y activo. A través de su campaña global para erradicar el hambre, Herbalife Nutrition también se compromete a llevar nutrición y educación a las comunidades de todo el mundo.

Para más información, por favor visitar IAmHerbalifeNutrition.com.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.