Trade Republic, el primer banco que lanza servicios de criptomonedas en España

jueves, 5 de mayo de 2022, 13:06 h (CET) Trade Republic ofrece ahora más de 50 criptomonedas, entre las que se encuentran Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, tras su reciente registro como proveedor de criptomonedas en el Banco de España Invertir en diferentes productos desde una única plataforma ya es posible con Trade Republic en España. Gracias a su reciente registro en el Banco de España, a partir de hoy, los usuarios también tendrán la opción de invertir en criptomonedas las 24 horas del día, los siete días de la semana. Trade Republic ofrece invertir en criptomonedas junto a otros productos financieros, de manera sencilla, rápida, con una comisión única de un euro para cubrir los gastos de terceros y con la posibilidad de crear planes de inversión en cripto como forma de inversión a largo plazo.

“La regulación es un paso fundamental en un contexto de sobreinformación y de aparición de plataformas con reglas poco claras, que se parecen más bien a vicios históricos del sector que no queremos repetir. Trade Republic es de las pocas compañías que se encuentran dentro del marco regulatorio vigente, y el único banco en lograrlo a día de hoy, como plataforma ‘todo en uno’ de oferta de ahorro e inversión” afirma Kintxo Cortés, Country Manager de Trade Republic España.

Trade Republic es, por tanto, una de las plataformas pioneras que operan en España ofreciendo acciones, ETFs, planes de inversión, derivados y ahora también criptomonedas desde una única plataforma, con la fiabilidad de contar con una licencia bancaria otorgada por el BaFin (Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania) y el reciente registro en el Banco de España como proveedor de servicios de negociación de criptomonedas.

Las criptomonedas se consideran una gran innovación en el mundo de las finanzas. Funcionan en redes descentralizadas que existen con independencia de las monedas nacionales o los mercados de capitales. Como resultado, se han convertido en una clase de activos muy demandada que ofrece nuevas opciones para las estrategias de inversión.

"Factores macroeconómicos como los tipos de interés negativos y la inflación en la zona euro obligan a los inversores a adoptar nuevas estrategias de inversión, esto es especialmente relevante en España debido a la elevada tasa de inflación del 7%. Nuestro objetivo es abrir oportunidades de ahorro a largo plazo y diversificadas en el mercado de capitales para nuestros clientes", agrega Cortés. Y completa: "Las criptomonedas son cada vez más populares en la economía global y hoy representan un mercado estimado de 2,5 billones de dólares. España no es una excepción: el 15% invierte en cripto en España según los informes del sector”.

El objetivo de Trade Republic es dar a todo el mundo acceso a los mercados de capitales, y el lanzamiento de criptomonedas, incluyendo sus planes de inversión, junto con la actual oferta de acciones y ETFs, refuerza su visión de democratizar el acceso al mundo financiero.

La negociación de criptomonedas en Trade Republic funciona con la misma simplicidad que en la operación con otros productos de inversión: los usuarios pueden encontrar la criptomoneda deseada a través de la función de búsqueda de la aplicación e invertir con sólo tres clics. Los clientes también pueden comprar una fracción de una criptomoneda, utilizando euros.

"La educación y el conocimiento son nuestras prioridades", afirma Christian Hecker, cofundador de Trade Republic. "El comercio de criptomonedas es adecuado para los inversores informados que están familiarizados con los mercados volátiles. Desde Trade Republic educamos a los usuarios sobre la volatilidad y la evolución del mercado en la app y ofrecemos material informativo para entender mejor el mercado de las criptomonedas."

Con la inclusión de las criptomonedas, Trade Republic refuerza su papel pionero en el mercado financiero español y europeo. De este modo, no solo demuestra su fuerza innovadora, sino también su comprensión de las necesidades de los inversores a la hora de invertir en nuevas clases de activos.

