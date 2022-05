El futuro del trabajo: ascensor hacia el bienestar según Witco Comunicae

jueves, 5 de mayo de 2022, 13:13 h (CET) Más allá de contribuir al crecimiento y funcionamiento económico, el empleo también actúa a nivel individual en la vida de las personas. Así, con la irrupción de la pandemia, muchos trabajadores han aprendido a concienciarse sobre la centralidad del trabajo. De ahí que la importancia que se atribuye al trabajo ahora está ligada a la salud mental, la flexibilidad horaria y modelos más saludables y colaborativos El trabajo es un elemento central en la sociedad en lo que refiere al desarrollo humano. No está limitado a una simple manera de ganarse la vida, sino a una manera definitiva de ganarse la dignidad. Porque es a través del trabajo cómo las personas demuestran su carácter moral y donde buscan el sentido y propósito de su existencia.

Por otro lado, el contacto humano es y siempre será uno de los componentes laborales que más importancia cobra en la rutina de trabajo de cualquier persona, incluso ya antes de la pandemia. Sin embargo, muchas organizaciones siguen fomentando espacios y tareas individuales, que no hacen más que aumentar la insatisfacción y los índices de rotación de su personal.

Eliane Lugassy, CEO y Fundadora de Witco, comenta una anécdota que relaciona directamente con la percepción actual del trabajo:

"Antes de fundar Witco, compartí años de trabajo en una empresa parisina con un compañero del que me hice muy buena amiga. Para él, tomar el ascensor era lo que más valoraba en su día a día en la oficina porque es el único lugar y momento, según él, en el que se puede charlar distendidamente con alguien".

Así pues, estas palabras confirman que, ciertamente, la estructura del trabajo está en riesgo. Y en una batalla por la resistencia moral, el salario emocional se manifiesta como ganador absoluto versus el salario económico.

La salud mental como prioridad

¿Qué ha cambiado para que ahora se considere la salud mental como prioridad cuando se (re)evalúa un puesto de trabajo? Y es que ahora muchos trabajadores entienden que la salud mental conlleva una responsabilidad compartida. Por lo que no depende simplemente de cada empleado o empleada a nivel individual, sino también de la gestión que ejercen los empleadores en el entorno laboral.

Lugassy, destaca que:

"Ahora es primordial que las empresas inicien un cambio de mentalidad. Asimismo, deben ser conscientes de que es fundamental que todos los trabajadores deben gozar de unas condiciones laborales que favorezcan su bienestar personal y laboral".

Y a pesar de que el salario emocional todavía sea una tarea pendiente para muchos equipos de recursos humanos, son muchas las empresas que ya consideran activamente algunas medidas que reflejan ya mayor concienciación empresarial. Ya sea apoyando a sus empleados y empleadas con apps para cuidar su salud mental, o estableciendo horarios más flexibles, combinando la presencialidad con el teletrabajo.

Son, pues, por las razones citadas por las que la oficina debe estar preparada, ya que millones de personas están volviendo al trabajo presencial. Es importante incluir espacios de trabajo que promuevan las colaboraciones, y todo tipo de iniciativas para ayudar a los empleados y empleadas a reconectar con ellos mismos, y con los demás.

En definitiva, la crisis sanitaria ha actuado como variante relevante en el grado de importancia que se le atribuye al trabajo. Por tanto, ahora más que nunca se debe entender el trabajo como el valor social que adquiere en todos los ámbitos de la sociedad. Porque ahora se dispone del margen y de las herramientas suficientes para redibujar el papel que tiene el trabajo en la sociedad. Porque el futuro del trabajo debería significar trabajar, pero sintiéndose realizado cada día.

Sobre Witco

Witco es una plataforma digital que unifica el acceso a todas las herramientas y servicios que mejoran la experiencia laboral dentro y fuera de la oficina. Witco es la app todo-en-uno para servicios más colaborativos y serviciales.

Desde la organización del trabajo híbrido hasta la reserva de un escritorio o una sala de reuniones, la gestión de visitas, el control de acceso digital, la notificación de incidentes, el acceso a noticias de la oficina hasta la creación de comunidades.

Witco ayuda a las personas a mantenerse conectadas entre sí y con su empresa para que solo tengan que preocuparse de hacer el mejor trabajo posible.

Hoy en día, más de 5.000 empresas como Dior, Guerlain, La Cámara de Comercio de Barcelona, BNP, Vinci, AXA, IPSEN, Mazars, Amundi, y Swisslife, entre otras, utilizan el software de Witco para mejorar la experiencia de sus trabajadores en 200 ciudades a nivel mundial.

Desde su lanzamiento en 2016, Witco ha recaudado $14 millones con los mejores fondos de capital de riesgo. La compañía cuenta con oficinas en París, Madrid, Londres y Múnich y prevé duplicar su plantilla a finales de 2022 para apoyar su expansión internacional.

