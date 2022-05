La cadena de gasolineras low-cost Fast Fuel alerta de que el Gobierno está "asfixiando" al sector Comunicae

jueves, 5 de mayo de 2022, 13:18 h (CET) El CEO de la compañía acusa a los lobbies de querer eliminar a la pequeña y mediana empresa de su sector para volver a la situación de monopolio que existía antes de la liberalización del mercado de hidrocarburos Ya ha pasado más de un mes desde que el pasado 1 de abril entrara en vigor el descuento en el precio de los carburantes. Una medida aprobada por el Gobierno pero que no ha sido del todo bien recibida por parte, sobre todo, de las pequeñas cadenas de gasolineras como Fast Fuel, quienes se están viendo obligadas a aportar un anticipo para ofrecer el descuento final a los clientes.

Ante esta situación, Marcos Tejada, CEO de la compañía, se ha visto obligado a alertar del daño para su cadena de franquicias, pequeños emprendedores que optaron por este modelo de negocio tras la liberalización del mercado, y para el sector en general. “Los ingresos de las pequeñas gasolineras ya se vieron muy reducidos durante la pandemia y, ahora que el sector se recuperaba, se han visto obligadas a acatar una financiación de la cual no disponen” ha afirmado.

Entre los daños más destacados que esta medida ha supuesto, la cadena se ha visto obligada a cambiar todo su sistema informático. “La medida entró en vigor sin un desarrollo normativo claro” añade. Hubo comunidades autónomas en las que la página de Hacienda no funcionó hasta dos semanas después, lo que para muchos afectados supuso no poder recibir el anticipo de forma tan inmediata como se propuso”.

La cadena no se encuentra en desacuerdo con la medida. La compañía manifiesta estar en desacuerdo con la forma en que se ha desarrollado. En su opinión, se han visto obligados a adelantar hasta cinco veces más los ingresos de los que puede generar el funcionamiento normal de una estación de servicio.

El controvertido adelanto del dinero

Si bien el Gobierno anuncio el adelanto del dinero, Tejada afirma que “El Estado anticipó algo de dinero. El adelanto lo realizan las gasolineras días a día, y la administración lo devolverán el mes siguiente. Además, añade que “Hay que tener en cuenta que ese ‘anticipo’ lo hacen en base a los ingresos medios anuales del 2021, y teniendo en cuenta la pandemia y con restricciones donde no se podía viajar, esos ingresos no se corresponden con la realidad. De modo que esta devolución puede suponer el 70% de lo que las gasolineras se ven obligados a adelantar”.

El responsable de la cadena teme que este obligado endeudamiento al que el gobierno somete a las empresas del sector llevará a muchas de ellas al cierre, especialmente a las pymes y regentadas por autónomos, y también a muchas de las ubicadas en la España Vaciada. “Esto es un claro ejemplo de que los lobbies quieren eliminar a la pequeña y mediana empresa de su sector para volver a la situación de monopolio que existía antes de la liberalización del mercado de hidrocarburos” asegura Tejada.

Fast Fuel, que ya cuenta con doce estaciones de servicio en Madrid, Extremadura, Castilla La Mancha, Castilla y León, Andalucía y Asturias, además de una en Portugal, observa con preocupación esta situación. En la mayor parte de los casos, sus franquiciados son pequeños autónomos que invirtieron sus ahorros y su capital en este sector y ahora ven como a costa de su endeudamiento afrontan unos gastos que no le competen.

Más información sobre Fast Fuel

Fast Fuel es un innovador modelo de negocio, altamente automatizado y que permite al cliente repostar combustible durante las 24 horas del día, todos los días del año, y con muy poco personal. Fuera de su horario normal de atención, los clientes que acudan a una estación de servicio Fast Fuel estarán tele atendidos a distancia por personal de un call-center, el cuál se encuentra disponible 24h/día 365 días/año y que acompañará en todo momento al cliente a realizar su compra, obtener su factura, e incluso le avisarán –e interrumpirán el abastecimiento- en el caso de que el cliente no haya apagado el motor o las luces de su vehículo.

Además, cuenta con personal especializado en la carga de los tanques de combustible y en el control de imprevistos en horario de atención al público de 08:00 a 21:00.

Las gasolineras Fast Fuel cuentan también con zona de lavado, de vending, así como zona de aire y agua y cuenta con la pre instalación de puntos de recarga eléctrica que entrarán en funcionamiento en cuanto la demanda lo justifique.

Fast Fuel es una compañía en constante actualización de sus estaciones de servicio y que busca estar siempre a la ultima con el objetivo de ofrecer un servicio puntero a sus clientes. Con este objetivo la compañía ha creado una aplicación que permite tener almacenadas todas las tarjetas Fast Fuel en el móvil, descargar facturas directamente desde la App, tener un control total del gasto en carburantes tanto en coches de particulares como en las flotas de empresas, manteniendo un estricto control y supervisión del gasto que se hace en una compañía del carburante- y disfrutar de numerosas ventajas de fidelización.

