Ambiseint vuelve a Expofranquicia Comunicae

jueves, 5 de mayo de 2022, 12:53 h (CET) La feria especializada en el sector que celebra una nueva edición los próximos 5, 6 y 7 de mayo en Madrid Ambiseint, la enseña especializada en Marketing Olfativo y Ambientación Profesional, renueva su confianza en Expofranquicia, la feria especializada en el sector que celebra una nueva edición los próximos 5, 6 y 7 de mayo en Madrid.

La firma vuelve al certamen como apoyo al plan de expansión que está llevando a cabo a nivel nacional, con el principal objetivo de superar las 100 delegaciones.

Actualmente, Ambiseint mantiene su liderazgo como la primera cadena de su sector con una red de 99 unidades operativas en España, Portugal, México y Emiratos Árabes Unidos, mercados en los que espera reforzar su presencia e incluso ampliar con la llegada a nuevos países.

El posicionamiento alcanzado por la enseña tiene su base en un sistema de gestión totalmente estandarizado, gracias al que ha logrado un índice de rentabilidad para sus franquiciados superior al 60% sobre la facturación.

Para su expansión, la enseña no descarta ningún perfil, pero principalmente apuesta por profesionales con un marcado perfil comercial, capaz de llevar a cabo la actividad a través de un sencillo modelo que no necesita local comercial, ni canon de entrada ni royalties mensuales.

Con el objetivo de ofrecer al emprendedor las máximas facilidades de acceso a la franquicia, la compañía ha establecido tres modelos diferentes para que los interesados puedan elegir entre los siguientes formatos:

Opción Charter: es la más básica de todas y está pensada para perímetros comerciales reducidos y parte de una inversión de 24.900 euros.

Opción Jet: en este caso el territorio en el que se trabaja es mayor y la inversión es de 35.900 euros

Opción Business: es el prototipo diseñado para un perfil principalmente inversor, interesado en operar en zonas de primer nivel tales como capitales de provincias o emplazamientos con un alto volumen empresarial. La puesta en marcha es de 49.500 euros. Ambiseint ha adaptado las condiciones de cada una de las opciones para que el franquiciado realice una inversión ajustada y tenga a su disposición todas las herramientas necesarias para desarrollar con éxito la actividad, así como el apoyo de la central a nivel producto, comercial, formativo y de marketing.

Más información de Ambiseint

Ambiseint es una empresa especializada en Marketing Olfativo y Ambientación Profesional fundada en 2004 en Ibiza, inició su proceso de expansión mediante la modalidad de franquicia en 2011 y actualmente cuenta con 99 delegaciones comerciales.

Ambiseint fabrica sus productos en Ibiza dónde tiene su central operativa, en Zaragoza donde también tiene sede y en otros puntos de España desde donde reparte su producción. Ambiseint invierte permanentemente en I+D+I, un ejemplo de ello es la reciente patente adquirida en EEUU y Europa de su nueva creación, un difusor que permite perfumar eficazmente espacios de hasta 1.200 m2, estando también homologado para su conexión a sistemas de climatización.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Lola Gallardo: una sevillana con corazón rojiblanco El Open de Arbitraje analiza las sanciones a Rusia que destruirá el 10 por ciento de su PIB Alquiler.com, la startup creada en un top-level domain por una agencia inmobiliaria almeriense Más del 90% de profesores apuesta por una asignatura de conocimientos financieros y empresariales La cadena de gasolineras low-cost Fast Fuel alerta de que el Gobierno está "asfixiando" al sector