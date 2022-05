La tecnológica de Recursos Humanos Grupo Castilla compra Grupo Conektia Comunicae

jueves, 5 de mayo de 2022, 11:45 h (CET) Grupo Castilla se asegura un crecimiento del 50% previsto para 2022, alcanzando una facturación de 21 millones Grupo Castilla, de ámbito nacional con sede en Cataluña, especializada en servicios y soluciones de RRHH, anuncia la compra del Grupo Conektia. Con esta operación, Grupo Castilla no solo incorpora nuevos productos al amplio porfolio de soluciones que ofrece, sino que también amplía su línea de Outsourcing de nóminas. Además, integra todo el equipo humano formado por 70 personas, ubicadas en la sede central de Sant Just Desvern (Barcelona) y en los centros de Madrid y Cádiz.

Acerca de Conektia

Con más de 35 años de experiencia en desarrollo e implantación de software de nómina y RRHH gestiona, además, 15.000 nóminas mensuales en Outsourcing. Cerró 2021 con una facturación de 3’5 M€, una cartera de más de 150 clientes y es una de las compañías más relevantes del segmento medio.

Sergio Peña, CEO de Conektia, asegura que “La compañía siempre ha destacado por buscar una relación a largo plazo con sus clientes, mediante la satisfacción y la calidad en los servicios, valores muy próximos a Grupo Castilla que han facilitado la operación” y añade que “Gracias a esta integración empresarial sumaremos importantes esfuerzos en I+D+i, que aseguran el futuro de nuestros clientes mediante nuevos productos y servicios innovadores en gestión del capital humano”.

Revuelo en la industria HCM (Human Capital Management)

La adopción del Cloud, el cambio en los modelos de negocio o la necesidad de una elevada masa crítica para acometer las fuertes inversiones en I+D+i, son solo algunos de los factores que están propiciando un intenso proceso de concentración en un sector HCM muy fragmentado.

Desde Grupo Castilla confirman su clara estrategia de crecimiento y Carles Castilla, CEO de la compañía, asegura que se trata de “Una operación estratégica, que supone el esfuerzo

equivalente a 10 años de venta nueva”. Además, añade que “Juntos conseguiremos afrontar con mayores garantías, los grandes retos a los que se enfrenta nuestra industria, lo que

permitirá consolidarnos como uno de los mayores operadores y de mayor solvencia, en el mercado nacional de los RRHH”.

Esta adquisición se suma a otras integraciones realizadas recientemente por parte de Grupo Castilla: la unidad productiva de nóminas de Almerimatik, la tecnológica Data Proces y la

consultora de RRHH Thinking People.

Grupo Castilla es una de las compañías españolas líder en soluciones de software y servicios de conocimiento en el ámbito de los RRHH. Fundada en 1979, inicialmente, como una compañía de base tecnológica, ha sabido evolucionar para convertirse en partner de RR.HH. de sus más de 2.500 clientes y consolida, con esta operación, una red de 20 oficinas repartidas por todo el territorio nacional. Cerró 2021 con 14 millones de euros de facturación y acumula un crecimiento de 2 dígitos durante los últimos 5 años. Dispone de un equipo humano de más de 200 profesionales y en 2022 espera alcanzar una cifra de negocio cercana a los 21 millones.

