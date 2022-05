Condiciones óptimas que debe tener un laboratorio de Fecundación In Vitro Comunicae

jueves, 5 de mayo de 2022, 11:01 h (CET) Institut Marquès estudia cómo la luz ambiental o la música pueden influir en los tratamientos de Reproducción Asistida, La Dra. Marisa López-Teijón presenta en el congreso de la Sociedad Española de Fertilidad que se está celebrando en Bilbao una ponencia que desmiente algunos "falsos mitos" y descubre nuevas vías para mejorar los resultados Los laboratorios de Fecundación in Vitro (FIV) intentan simular las condiciones del útero materno. La línea de investigación que lidera la Dra. López-Teijón Directora de Institut Marquès, centro internacional de Reproducción Asistida, se plantea distintas preguntas sobre las condiciones que deben tener sus laboratorios: ¿Qué aspectos son realmente necesarios? ¿Qué es innecesario? ¿Qué se puede cambiar para mejorar?. En esta línea, la Dra. López Teijón ha presentado en el Congreso de la Sociedad Española de Fertilidad un estudio que demuestra que la luz ambiental no influye en los resultados de los tratamientos de Reproducción Asistida.“ El uso de la luz tenue en el laboratorio está mitificado. Nuestro estudio demuestra que trabajamos de forma segura con luz ambiental, variando la intensidad y el color de la luz sin afectar a la viabilidad y desarrollo de gametos y embriones” asegura la Directora de Institut Marquès.

Se ha comprobado que, en los laboratorios de FIV, la temperatura y el control del ambiente son dos parámetros que deben controlarse indiscutiblemente. Por ejemplo, deben mantenerse de forma constante a 37 grados, tanto en el interior de las incubadoras como en todas las superficies donde se apoyan las placas de cultivo que contienen los embriones. La atmósfera debe mantenerse estéril, sin contaminación de ningún tipo, evitando los volátiles orgánicos que son sustancias que desprenden ciertas pinturas, disolventes, lacas o cosméticos. Estas condiciones pueden mantenerse gracias a diferentes soluciones tecnológicas y de diseño que van desde el tipo de pavimento elegido para el suelo, hasta los filtros de carbón activo o la elevada concentración de CO2 y de humedad ambiental en el interior del laboratorio.

¿Qué se oye dentro del útero?

En sus trabajos de innovación en los laboratorios de Fecundación In Vitro, Institut Marquès ha demostrado que las vibraciones musicales incrementan un 5% la tasa de fecundación. Dichas investigaciones han recibido el reconocimiento internacional en universidades como Harvard y Oxford. Desde hace años, los laboratorios de esta clínica tienen incorporada la música en el interior de las incubadoras donde se desarrollan los embriones: “las microvibraciones de la música producen movimientos similares a los que experimentan los óvulos fecundados en su viaje a través de las trompas y el útero. Remueven el medio de cultivo, logran un reparto más homogéneo de los nutrientes y dispersan los metabolitos de deshecho. La música nos ayuda a reproducir en nuestros laboratorios las condiciones naturales que los embriones tendrían si estuvieran en el útero materno, los movimientos del óvulo por la trompa y de los embriones por el útero hasta que se implantan 5 o 6 días después” aclara la Dra. Marisa López-Teijón.

Conciertos para embriones

Dentro de los trabajos que este centro ha llevado a cabo sobre los beneficios de la música en el desarrollo embrionario y fetal destacan los conciertos para embriones con artistas tan reconocidos como Antonio Orozco, Sharon Corr o Álex Ubago en los propios laboratorios de Institut Marquès.

En esta línea, y para celebrar su centenario, Institut Marquès ha organizado un concierto popular de Rumba en su clínica de Barcelona. Tendrá lugar el próximo 21 de mayo y también se transmitirá en directo para los embriones que se encuentran en su laboratorio.

Vídeos

Concierto para embriones de Antonio Orozco



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.