¿Son legales los auriculares de conducción ósea para bicicletas y motos? Emprendedores de Hoy

jueves, 5 de mayo de 2022, 08:00 h (CET)

La música y la actividad física son actividades que los deportistas abordan de manera articulada en sus jornadas de entrenamiento deportivo cotidiano.

Aunque las grandes cadenas de soluciones tecnológicas han diseñado dispositivos auriculares cada vez más portables, muchos de ellos siguen aislando al deportista de su entorno, aumentado los riesgos de que sufran un accidente.

Como respuesta a esta situación, en el mercado se han popularizado los auriculares de conducción ósea para bicicletas o motos, los cuales reproducen música mediante vibraciones en toda la cavidad craneal sin la necesidad de insertar un audífono dentro de la oreja. Este sistema permite que el conductor pueda escuchar su música favorita y, al mismo tiempo, mantenerse atento a las advertencias sonoras de su entorno.

Implicaciones legales en el uso de auriculares de conducción ósea Con estos auriculares, los conductores y deportistas reducen la posibilidad de verse involucrados en accidentes, pero, aun así, para la web informativa sobre material deportivo CholloDeportes, existen algunas precauciones que se deben tener en cuenta, antes de utilizar auriculares de conducción ósea de forma frecuente.

En términos legales, el empleo de esta clase de auriculares sigue siendo perjudicial de cara al reglamento de tráfico en España. De acuerdo a la normativa, este elemento forma parte de la categoría de “auricular”, por lo cual su uso en las carreteras del país está completamente prohibido. Incumplir con esta regla puede acarrear multas de hasta 200 euros para aquellos que los usen al conducir una moto o bicicleta.

Algunas ventajas y desventajas de los auriculares de conducción ósea Los auriculares de conducción ósea también pueden resultar incómodos para aquellos que sean muy sensibles a las vibraciones continuas y, en algunos casos, pueden ocasionar dolores de cabeza fuertes en pacientes propensos a episodios de migraña.

A pesar de esto, estos auriculares son unos de los más indicados para los deportistas que deseen escuchar música y estar pendiente de su entorno al mismo tiempo. Además, son recomendados para personas propensas a desarrollar infecciones por otitis o con un oído especialmente sensible, ya que no deben introducir ningún elemento dentro de su oreja.

Por estos motivos, CholloDeportes recomienda el uso de los auriculares de conducción ósea, teniendo en cuenta sus desventajas y sus recomendaciones de uso, de tal forma que no vayan a tener problemas con las autoridades de tráfico mientras escuchan música y practican el deporte de su preferencia.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.