rockin, la consultora de growth, es agente digitalizador para poder ayudar a digitalizar empresas

jueves, 5 de mayo de 2022

Un agente digitalizador es una empresa que se encarga de ofrecer sus servicios digitales a las pequeñas y medianas empresas que se benefician del Kit Digital, una iniciativa promovida por el Gobierno español para la creación y mejora de la digitalización de pymes y autónomos. Esta ayuda del Gobierno, que entró en vigor en noviembre del 2021, pretende actualizar todo el sistema de ventas del país e impulsar la economía y la producción española.

Aparte de beneficiar a los autónomos y pymes, también es una gran oportunidad para activar los agentes dispuestos a digitalizar empresas para mejorar su producción e incursión en la web.

Ofrecer soluciones digitales Para ser un agente digitalizador, las empresas deben tener claro cuál es la solución digital que ofrecen a todos los beneficiarios del Kit Digital. Igualmente, deben estar inscritos en la sede electrónica de red.es.

Solucionar problemas de visibilidad y presencia en internet favorece el nivel de interés y consumo por parte de los clientes y, por ende, promueve un aumento de ventas de sus productos y servicios.

No se trata solo de soluciones para el posicionamiento web, sino también de digitalizar empresas en todos los aspectos necesarios; facturas electrónicas, oficinas virtuales y seguridad digital son solo algunos de los protocolos que deben tener todas las empresas actualmente, pero que muchas, todavía no cuentan con ello.

Esto quiere decir que el agente digitalizador tiene en sus manos el poder de expandir de manera importante, la visibilidad de todas las pequeñas empresas, tanto en el mundo de internet, como en la organización interna de su negocio.

Una de las mejores opciones para digitalizar empresas de España Cuando una marca da el gran paso de digitalizar su empresa, la mejor manera de hacerlo es de la mano de expertos con experiencia y que se basan en sus propias vivencias y resultados.

rockin es una consultora digital con extensa experiencia de España. Cuenta con el equipo perfecto para llevar a cabo la digitalización de cualquier empresa que desee posicionar su marca y alcanzar todos sus objetivos de ventas en el mundo digital, mediante una innovadora estrategia de marketing.

Rafa Muñoz y Raúl Hita, CEO y cofundadores de rockin, presentan en su página web los múltiples paquetes con los que cuentan para quienes quieran trabajar con ellos mediante el Kit Digital que ofrece el Gobierno de España a todas las pymes.

Tienen un amplio abanico de opciones para quienes quieren empezar desde cero o renovar su sitio web, del mismo modo, ofrecen expandir el espacio de las tiendas digitales y mejorar la experiencia de los clientes, mediante creación de categorías, blogs y métodos de pago directo.

Y además, ofrecen servicios de mejora de imagen corporativa a través de redes sociales y la interacción y adquisición de seguidores y consumidores de manera orgánica.



