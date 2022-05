Cambio de la pantalla del Apple Macbook de todos los modelos con Reparar Ordenadores Emprendedores de Hoy

jueves, 5 de mayo de 2022, 08:00 h (CET)

Los MacBook son ordenadores de un rendimiento óptimo que permiten trabajar con programas pesados, sobre todo si se trata de la versión Pro.

El diseño de este dispositivo es moderno y minimalista. Además, su software y hardware ayudan a mejorar la productividad.

Más allá de la eficiencia, como todos los dispositivos electrónicos, los ordenadores portátiles no están exentos de accidentes o desgastes por uso prolongado. En este sentido, la pantalla de los modelos de Apple es una de las piezas que suelen sufrir incidentes, ya que están más expuestas.

Para los usuarios que deseen realizar un cambio de la pantalla de Apple Macbook, existen empresas como Reparar Ordenadores, la cual ofrece repuestos para la mayoría de los modelos.

¿Cómo identificar que una pantalla de Apple MacBook está dañada? En ocasiones, surgen dudas en cuanto al momento preciso de buscar ayuda para reparar un MacBook, ya que existen varios cambios que se pueden realizar fácilmente para mejorar la visibilidad. Por ejemplo, si la pantalla está muy oscura, lo recomendable es ajustar el brillo. En caso de que las imágenes sean más grandes o pequeñas de lo normal, es necesario ajustar la resolución. Por su parte, para modificar los colores es necesario seleccionar “Pantalla Thunderbolt” en los ajustes o calibrar la pantalla.

Otra de los errores comunes es el parpadeo constante, para ello, se recomienda verificar que el dispositivo y la pantalla estén conectados con adaptadores y cables en buen estado. Este error también puede ser causado por interferencias de una línea eléctrica, un horno, microondas u otro dispositivo. Para evitar el problema, será necesario alejar el ordenador de esa zona.

Si ninguna de las medidas anteriores funcionan o la pantalla presenta problemas en los píxeles, ya sean puntos oscuros o brillantes, es necesario llevar el equipo a un especialista en productos Apple.

¿Por qué cambiar la pantalla de un MacBook con la empresa Reparar Ordenadores? La mayoría de los errores mencionados puede tener una reparación. Sin embargo, cuando se trata de un impacto o cuando la pantalla es presionada con mucha fuerza, el display LCD o cristal se daña irremediablemente. Las consecuencias de ese incidente son píxeles muertos, colores distorsionados, líneas que no dejan ver, entre otros signos.

Como se trata de un equipo de la marca Apple, el especialista que se encargue de la reparación debe tener todos los conocimientos de dicho fabricante. En Reparar Ordenadores no solo cuentan con un personal calificado para reparar MacBooks y otros dispositivos de Apple, también ofrecen repuestos originales.

En el portal, el usuario puede ver la disponibilidad de repuestos. El laboratorio electrónico cuenta con pantallas para MacBook Air A2179, MacBook Pro A2159, Pro A2141, Pro A1990, Pro A1989, entre otros.



