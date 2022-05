¿Qué beneficios aportan los renders de producto hiperrealistas?, por Lobo Visuals Emprendedores de Hoy

jueves, 5 de mayo de 2022, 08:00 h (CET)

Actualmente, para muchos diseñadores, los renders de producto o product rendering son la herramienta de diseño por excelencia. El principal motivo de ello es que permite explotar la creatividad del diseñador. A la vez, ofrece la posibilidad de que el cliente pueda ver su proyecto terminado, incluso antes de comenzar a realizarlo, con un realismo y precisión sin precedentes.

Todo esto gracias a la magia de la tecnología moderna por ordenadores, que ahora está disponible a través de empresas como Lobo Visuals, firma dedicada a ayudar a otras compañías en el desarrollo de su identidad corporativa a través de la realidad virtual y el CGI, Computer-generated Imagery.

Los renders hiperrealistas: la revolución del diseño Para las personas, es más fácil comprender el mundo que los rodea a través de las imágenes. Por eso, mientras más realistas son, causan un mayor impacto en las personas, quienes no lo interpretan como una simple representación gráfica, sino como una visión fiel de algo real. Esta ha sido la clave del avance de la tecnología del diseño, hasta llegar al render de imágenes hiperrealistas. Es una tecnología que permite crear y diseñar proyectos enteros en un ordenador, que virtualmente son tan convincentes, que parecen imágenes sacadas de la realidad y no de un diseño. Esto es una ventaja para una clientela menos preparada para comprender o leer los dibujos tradicionales, permitiendo que conecten mejor con el producto diseñado. El render hiperrealista es ahora mismo considerado la herramienta más avanzada de diseño, y se ha convertido en la clave para muchas empresas a la hora de sorprender a sus clientes y potenciar el éxito de sus ventas.

Acerca de los beneficios de los renders de producto para marcas El render de imágenes hiperrealistas ofrece una representación fiel, muy detallada y altamente realista del diseño, garantizando una mejor percepción del mismo en todos sus aspectos. De hecho, es una herramienta que permite al cliente mirarlo y examinarlo de forma inmersiva a través de realidad virtual, pudiendo inspeccionar cada detalle, accesorios, materiales, volumen y todos estos aspectos que aún no existen en la realidad. Por otro lado, las modificaciones en el render 3D se realizan más fácilmente que en un prototipo real, ahorrando tiempo y dinero.

Otro de sus beneficios es que reducen al mínimo el margen de error en los diseños, se puede observar el proyecto desde varios ángulos, interactuar con el mismo y hasta jugar con distintos tipos de iluminación, ambientes, etc.

El uso de este tipo de imágenes ha demostrado aumentar las probabilidades de éxito en las ventas de cualquier empresa. Además, es una manera de potenciar la propia imagen corporativa, poniéndola un paso por encima de la competencia. Con los profesionales de Lobo Visuals, se puede acceder a esta nueva tecnología de manera fácil.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.