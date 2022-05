La aspiradora manual a batería CVH 2 para la limpieza rápida puntual de Kärcher Emprendedores de Hoy

jueves, 5 de mayo de 2022, 08:00 h (CET)

Diariamente, ocurren pequeños desastres en el hogar: se caen los cereales debajo de la mesa, la arena para gatos esparcida por el baño, el rastro de suciedad que impregna las suelas de los zapatos por el pasillo…

No siempre se necesitan equipos grandes para solucionarlos. La nueva aspiradora manual a batería CVH 2 de Kärcher logra que todo vuelva a estar impecable rápidamente y sin un gran esfuerzo.

Diseño compacto con una mayor potencia Gracias a su fácil manejo y su elevada potencia de aspiración, esta práctica aspiradora también resulta de gran utilidad para la limpieza interior de los vehículos. Combina su diseño especialmente compacto con una mayor potencia de aspiración, por lo que puede absorber hasta las migas más grandes.

Sencilla y cómoda de manejar Esta práctica aspiradora permite regular la posición de la empuñadura para un trabajo más ergonómico. Otro punto a favor es que es increíblemente silenciosa. En la carcasa, se encuentra un indicador LED que informa a tiempo cuando la batería se está agotando.

Sistema de filtro de dos niveles Su sistema de filtro de dos niveles proporciona un trabajo eficiente. La suciedad gruesa y las partículas de polvo más grandes se recogen en un filtro previo de malla fina metálica. Una peculiaridad es su filtro higiénico HEPA 12*, que asegura un aire de salida especialmente limpio, puesto que no solo retiene las partículas más finas, sino que además es fácil de limpiar y sustituir. Esto aumenta aún más la vida útil de la aspiradora, ya que vaciar el depósito para la suciedad de la aspiradora no tiene ninguna dificultad. Se puede retirar fácilmente y enjuagar con agua limpia.



