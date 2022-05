Narval Pharma ayuda a prevenir y reducir la celulitis Emprendedores de Hoy

miércoles, 4 de mayo de 2022, 15:40 h (CET)

La aparición de celulitis es algo que sucede en todos los cuerpos, pues independientemente del peso de la persona, esta forma parte del cuerpo humano. Eliminarla por completo resulta imposible, pero no obstante, existen algunos productos que ayudan a tratarla.

Al respecto, los laboratorios Narval Pharma han desarrollado una fórmula eficaz para prevenir y reducir la celulitis. El gel Lex Vitae Kenos 100 forma parte de la línea de productos de efecto antioxidante que ofrece esta casa fabricante de productos nutracéuticos y de dermocosmética. Fundada en el año 2000, la empresa se ha posicionado como una de las líderes en proveer complementos alimenticios y cosmética natural a clientes particulares, farmacias, herbolarios, clínicas y otros centros dedicados a cuidar la salud y la belleza.

Potencia la microcirculación El gel anticelulítico y reafirmante de Narval Pharma se diferencia de la competencia por su fórmula liposomial, con ingredientes que actúan profundamente sobre la estructura del tejido graso subdérmico. Los componentes reactivadores de la microcirculación desarrollan una actividad lipolítica y venotónica, que desintegra la grasa y mejora la circulación.

Por esta capacidad de penetrar en lo más profundo del tejido adiposo, la mejoría en la apariencia y firmeza de la piel es solo una de las ventajas de este gel. Su efectividad no solo corrige el problema estético, sino que permite una mejor irrigación sanguínea por su capacidad drenante, de manera que se realiza un proceso de perfusión en todos los estratos de la piel. Adicionalmente, el producto tiene un poderoso efecto hidratante. La investigación para ofrecer productos de calidad orienta la labor de Narval Pharma en todas sus propuestas, tanto de complementos alimenticios, como de cosméticos naturales.

Efecto antioxidante en una rutina integral En el catálogo disponible en la página web de Narval Pharma, se puede adquirir el gel anticelulítico en un pack con el 20% de descuento. Además del Lex Vitae Kenos, la empresa recomienda, desde su tienda online, una “combinación par completa y potente para cuidarse por dentro y por fuera”. La rutina de belleza incorpora la Nox Activity Cream de Lex Vitae, una crema de noche para la regeneración celular y máxima hidratación, así como las cápsulas Lex Vitae, un complemento alimenticio para cuidar el organismo con vitaminas, ácido fólico, tocoferol, Q10, zinc y selenio.

El pack Lex Vitae puede solicitarse en una presentación especial para regalo, con envío gratuito a toda España. Estas acciones demuestran el compromiso de Narval Pharma con sus clientes, quienes, una vez conocen los productos, continúan fieles a la marca. La calidad, los resultados visibles y la variedad de referencias para que sus clientes mantengan una vida saludable son los elementos que se conjugan en el lema de esta vanguardista casa: “Eficacia por principio”.



