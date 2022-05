Recuperar la estética y funcionalidad de los dientes dañados con el tratamiento de implantología dental en la Clínica Doctora Cachero Emprendedores de Hoy

miércoles, 4 de mayo de 2022

El avance de las técnicas de implantología odontológica permite que hoy todas las personas puedan recuperar su sonrisa por más dañada que esté su dentadura. En este sentido, en la Clínica Doctora Cachero, ubicada en Avilés, es posible acceder a distintos tratamientos orientados a pacientes que han perdido o sufren un importante deterioro de varias de sus piezas dentales.

La clínica se especializa en implantes dentales y ortodoncia invisible. Su equipo de expertos es una gran opción para quien busca un dentista en Avilés que le brinde confianza y seguridad.

Rehabilitación de la dentadura a través de prótesis completas En la Clínica Doctora Cachero, cada caso se estudia al detalle para ofrecer la solución más adecuada a los problemas del paciente. Cuando el deterioro de las piezas dentales es muy avanzado e incluso se registra la pérdida de todas ellas, una de las mejores opciones es la rehabilitación oral mediante prótesis implantosoportadas fijas. Este tipo de tratamiento se adapta a cada caso y permite recuperar tanto la funcionalidad como la estética de la dentadura.

De esta manera, es posible reemplazar todos los dientes del maxilar superior o de la mandíbula. La primera fase del proceso consiste en la colocación de implantes de titanio que se atornillan al maxilar para sustituir las raíces perdidas. Después, la rehabilitación definitiva se sujeta a estos implantes para garantizar la funcionalidad y la comodidad del paciente.

Se trata de un procedimiento que tiene muy buenos resultados estéticos y mejora la funcionalidad. En este sentido, el paciente puede comer y hablar con total naturalidad y normalidad. Por último, la prótesis queda fija, por lo que no existe la posibilidad de que se mueva o caiga, lo que supone un motivo menos de preocupación.

Las prótesis implantorretenidas evitan problemas de movilidad La técnica de implantes osteointegrados que practican en la Clínica Doctora Cachero evita problemas de movilidad en la prótesis, lo que asegura una vida normal para los pacientes. Esto es especialmente importante en aquellos casos en los que parte del hueso que soporta el implante ha desaparecido.

Las rehabilitaciones mediante sobredentadura se pueden colocar sobre 4 implantes osteointegrados. Este tipo de aplicaciones son más económicas que las rehabilitaciones fijas con zirconio o porcelana.

Se suelen indicar en los casos en los que la higiene de la prótesis fija no es la adecuada porque resultan muy fáciles de asear. Al ser removibles, los implantes se pueden limpiar de manera sencilla, lo que supone una mejoría en la higiene bucal.

En la Clínica Doctora Cachero es posible encontrar un dentista en Avilés de confianza para acceder a distintos tipos de implantes que sirven para recuperar la funcionalidad y la estética de la dentadura.



