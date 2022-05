¿En qué consiste el bono joven de alquiler 2022 y qué requisitos se necesitan?

Tras la aprobación del nuevo bono joven alquiler, el sistema de alquileres inmobiliarios y, sobre todo, los beneficiados, necesitan conocer los aspectos que comprenden esta normativa.

Con la idea de esclarecer todos los detalles, la agencia inmobiliaria HOUSE XXI especifica los aspectos importantes sobre el bono público.

Claves para solicitar el bono joven de alquiler Después del declive laboral que trajo consigo el COVID-19, la economía de muchos jóvenes se vio gravemente afectada, incluso hay un alto porcentaje de ellos que entró en la etapa de buscar un espacio de alquiler en plena pandemia. Esta problemática fue analizada y, como conclusión, se realizó el decreto del nuevo bono, el cual busca ayudar a todas las personas que entren en el rango de edad de 18 a 35 años a cancelar un porcentaje del pago total para el alquiler de sus viviendas.

Pero como todo decreto, el bono joven alquiler maneja ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta antes de ser solicitado. Inicialmente, estar en la edad que se estipula, tener un ingreso anual menor de 24.319 euros y, como medida indispensable, acreditar que paga un arriendo mensual, con el contrato de alquiler.

No obstante, también es importante conocer que la subvención se aplica por persona, no por vivienda, lo cual quiere decir que si tres personas cancelan un mismo alquiler, cada uno puede optar por el financiamiento público, figuren o no en el contrato. Esto además se evalúa, ya que los jóvenes deben tener como domicilio principal, la dirección que se adjunta en los papeles de solicitud.

Cantidad del bono y dónde solicitarlo El Consejo de Ministros estipula que en el bono público figura una cantidad neta de 200 millones de euros para el apoyo de todos los jóvenes que lo soliciten entre el periodo 2022-2025. De los cuales pueden obtener hasta 600 euros para la cancelación de un piso promedio, aunque algunas comunidades autónomas rodean los 900 euros al mes. En cuanto a las habitaciones, comprenden una subvención de 300 euros mensuales, que se puede ampliar hasta 450 por determinados supuestos.

Es importante destacar que el bono joven de alquiler no comprende la totalidad del pago, en cambio, es una ayuda para aliviar la pesada carga del alquiler, para todos los jóvenes que tienen problemas económicos.

Finalmente, la subvención se puede solicitar en el departamento de Vivienda de las comunidades autónomas de manera presencial o en línea. Sin importar que la persona cambie de vivienda o comunidad, el bono joven alquiler está abierto a cubrir la cantidad acordada por el tiempo establecido en la ley.