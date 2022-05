HTO Urban Mobility, dispone de patinetes eléctricos de la marca IC-e Scooter Emprendedores de Hoy

miércoles, 4 de mayo de 2022, 13:43 h (CET)

La movilidad urbana ha dado un giro radical en cuanto a los medios de transporte elegidos por las personas para trasladarse en las grandes ciudades.

En este sentido, el patinete eléctrico irrumpió con fuerza en las calles, ya que brinda un desplazamiento sostenible, ágil, económico y accesible.

A su vez, de acuerdo a la legislación actual, su uso no requiere de matriculación, permiso de conducir, ni seguro obligatorio.

En HTO Urban Mobility, es posible conseguir distintos modelos de IC-e Electric, cuya potencia, calidad y diseño los ha posicionado como la mejor marca de patinetes eléctricos de España.

Toda la línea de patinetes de IC-e Electric, en HTO Urban Mobility Esta tienda especializada en la venta y reparación de vehículos de movilidad personal en Madrid, ofrece la posibilidad de acceder a su amplio catálogo de patinetes eléctricos a través de su página web y en la tienda física. Dentro de este gran escaparate online, destacan los modelos de patinete eléctrico gama Q de la renombrada marca IC-e Electric, la cual tiene una relación calidad-precio adecuada, basándonos en las prestaciones y calidades.

En este sentido, existen variedad de tamaños y potencias, de acuerdo a las necesidades diarias del usuario. Tal es el caso delIC-e Q5 EVO, el cual permite subir todo tipo de cuestas debido a su doble motor, que le proporciona una gran aceleración, y a su batería de alta capacidad. Por otro lado, el IC-e Q5 EVO tiene una importante estabilidad a alta velocidad, gracias a su aplomo al suelo. Cabe destacar que todos los patinetes eléctricos IC-e cuentan con un certificado de importador que acredita su limitación de fábrica a 25 Km/h, por lo que están clasificados dentro del tipo B y no requieren licencia de conducir.

¿Cuáles son las ventajas de comprar un patinete eléctrico en HTO Urban Mobility? Uno de los principales atractivos con los que cuenta esta empresa es la diversidad de marcas de patinetes eléctricos que comercializa, son distribuidores oficiales y la oportunidad de comprarlos tanto en su tienda online como en el local ubicado en Madrid, en Avenida del Mediterráneo 5 (junto a la parada de metro Conde Casal). Asimismo, proporciona un servicio posventa con atención personalizada y un servicio técnico de excelencia, con profesionales experimentados en la reparación de vehículos de movilidad eléctrica.

Además, no solo ofrece distintas opciones de financiación y garantía en todos sus productos, sino que brinda la posibilidad de comprar un patinete eléctrico mediante la subvención del Ayuntamiento de Madrid, la cual consiste en una rebaja de hasta el 50 % del precio de adquisición, con un máximo de 150 euros. De igual manera, en caso de que el cliente quiera vender o cambiar su antiguo patinete eléctrico, HTO Urban Mobility se ocupa de tasarlo y comprarlo.

Por consiguiente, esta firma líder en el sector cuenta con todos los artículos para dotar a sus clientes de un vehículo ecológico, ligero, cómodo y seguro para su movilidad diaria.



