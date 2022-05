Las hidrolimpiadoras Kärcher cuentan con motor refrigerado por agua Emprendedores de Hoy

miércoles, 4 de mayo de 2022, 13:44 h (CET)

Para eliminar la suciedad más resistente en el exterior del hogar, las hidrolimpiadoras son un buen aliado. Esta herramienta también sirve para limpiar coches, fachadas, mobiliario de jardín o terrazas, entre otros usos.

Si, además, estas hidrolimpiadoras incorporan un motor refrigerado por agua, se podrá disfrutar de un equipo más eficiente, silencioso y con mayor vida útil.

Las hidrolimpiadoras con motor refrigerado por agua de Kärcher ofrecen máxima potencia y durabilidad en su cometido de eliminar la suciedad, incluso la más resistente. Con ellas, es posible combatir la suciedad con mucha potencia y divertirse al mismo tiempo.

Nivel de limpieza eficiente, sostenible, rápido y fácil Las hidrolimpiadoras de Kärcher no solo son un buen aliado para los amantes de la jardinería o el bricolaje o para los apasionados de la limpieza de su vehículo. Con ellas, se conseguirá un nivel de limpieza eficiente, sostenible, rápido y fácil que convertirá el acto de limpiar en un momento de placer y disfrute. Kärcher invita a descubrir el placer de limpiar con una hidrolimpiadora y disfrutar de un resultado de limpieza impecable. Sin esfuerzo, rápido y sostenible.

Sin embargo, el objetivo de la empresa no es únicamente combatir la suciedad, sino hacerlo en el menor tiempo posible, con el mejor resultado y respetando en todo momento el medioambiente.

La limpieza con una hidrolimpiadora se efectúa con mayor rapidez que siguiendo los métodos tradicionales y se ahorra hasta un 50 % de tiempo. Además de esto, su uso permite ahorrar un 80 % de agua y un 50 % de energía. En ambos casos, se trata de ventajas notables.

Kärcher hace especial énfasis en el motor de sus hidrolimpiadoras, en concreto, en el motor que incorporan las hidrolimpiadoras de la clase K 4, K 5 y K 7. Se trata de un motor refrigerado por agua, potente y robusto. Esta característica constituye la principal ventaja competitiva con respecto al resto de fabricantes que producen regularmente motores universales o refrigerados por aire.

¿Cuáles son las ventajas de estos motores? Los motores refrigerados por agua tienen un rendimiento superior y ofrecen una larga vida útil, que les permite durar hasta 10 veces más que los motores universales, asegura Kärcher. Además, disponen de unarefrigeración continua y eficiente con agua fría. Sin desgaste ni deterioro. También funcionan de manera más eficiente que los motores universales, son hasta un 10 % más eficientes en consumo eléctrico y más ligeros, constata la empresa. Asimismo, son un 50 % más silenciosos que los motores universales, según afirma Kärcher.

Estos motores refrigerados por agua constituyen un distintivo indiscutible. Así es como, limpiando con una hidrolimpiadora Kärcher con motor refrigerando por agua, es posible saltar al siguiente nivel de limpieza.



