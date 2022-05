Reparar placa base portátiles gaming de la mano de Reparar Ordenadores Emprendedores de Hoy

miércoles, 4 de mayo de 2022, 12:52 h (CET)

Uno de los equipos más buscados en la actualidad son los PC gamers.

El estudio “II Radiografía del Gaming en España” de PcComponentes demuestra que el 39 % de los gamers españoles encuestados buscan actualizar su hardware cada dos años, lo que demuestra una tendencia de compra de ordenadores y accesorios.

Sin embargo, en el mercado existen opciones que permiten mejorar y mantener los equipos existentes por un menor precio.

Entre los factores que siempre deben cuidarse está el airflowo corriente de aire, ya que el calor excesivo puede dañar partes como la placa base. En este sentido, la empresa Reparar Ordenadores puede realizar un mantenimiento preventivo o directamente reparar placa base portátiles gaming y otros equiposde todas las marcas y modelos. También cambian o reparan chips, componentes electrónicos, tarjetas gráficas, entre otros.

¿Por qué se puede dañar una placa base? La placa base o placa madre es una tarjeta de circuito impreso en la que se conectan todos los componentes que tiene un ordenador. Su función es muy importante, ya que en ella se instalan los circuitos integrados, que a su vez, se conectan con el microprocesador, las ranuras de extensión, la memoria RAM, entre otros. En caso de fallar, todo el equipo se detiene.

Una de las causas por las que puede dañarse la pieza es una subida de tensión a causa de una fuente de alimentación de baja calidad. Asimismo, otra causa frecuente es la suciedad u obstrucción en los orificios de ventilación. En este sentido, como el aire no puede entrar ni salir, la placa madre se recalienta y puede incluso deformarse.

Por último, los cortocircuitos también exponen la placa. Esto puede deberse a algún componente mal ubicado, lo cual es común cuando una persona monta manualmente su PC. Ante cualquier problema, lo mejor será recurrir a un especialista para que repare la placa o la reemplace.

¿Cómo se repara una placa base? La reparación de una placa base requiere de una persona experta, ya que realizar el diagnóstico puede ser complejo. Primero, se debe determinar la causa del problema para aislar el bloque donde se encuentra el error. Después, se debe reemplazar el componente defectuoso y probar si se solucionó el problema. Si no es el caso, se tendrá que repetir el proceso.

En la empresa Reparar Ordenadores cuentan con expertos que podrán detectar el error en el menor tiempo posible. Este laboratorio de electrónica se especializa en la reparación de equipos que no encienden, tienen la imagen distorsionada, han surgido cortocircuitos, entre otras situaciones.

El trabajo técnico de la empresa tiene una duración de 15 a 20 días y ofrece 3 meses de garantía. Algunos de los equipos gaming que reparan son HP Pavilion Gaming, HP Omen, Razer Blade, MSi Stealth, entre otros.



