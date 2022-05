Alufase recuerda la importancia de una estricta supervisión en el montaje de andamios

Para encontrar el mayor nivel de seguridad en el entorno laboral sobre un andamio, es necesario que durante su montaje se sigan las medidas necesarias para prevenir cualquier accidente Para realizar trabajos de altura, las empresas constructoras deben proporcionar el máximo nivel de seguridad a los trabajadores. Por esta razón, el montaje de andamios debe cumplir con todas las medidas necesarias, tal y como señala Alufase, quienes recuerdan que el montaje de andamios debe realizarse bajo una estricta supervisión profesional.

La norma principal para el uso de andamios es que se haya instalado por profesionales y bajo la supervisión del personal competente. Además, es necesario que se realice una inspección de seguridad antes de que los trabajadores comiencen a utilizar la estructura.

Medidas previas al montaje

Antes de realizar cualquier montaje de una estructura, es de obligado cumplimiento asegurarse de que los andamios tienen la certificación adecuada para el montaje, utilización y desmontaje de los mismos.

Es importante que los andamios para trabajos de altura sean de las dimensiones adecuadas. Del mismo modo, es necesario comprobar la estabilidad del terreno ya que si el apoyo no es suficiente, aunque el andamio cuente con todas las medidas de seguridad, podría suponer un grave problema de seguridad para los trabajadores.

Acciones prudentes

El montaje de los andamios no debe realizarse de forma aleatoria. Por un lado, el montaje superior no debe llevarse a cabo si el nivel inferior no está correctamente asegurado. Por otro lado, durante el montaje y desmontaje de los andamios es importante que nadie permanezca debajo ya que la caída de cualquier elemento podría poner en riesgo la salud de los trabajadores.

Una vez finalizado su montaje y habiendo comenzado las labores de trabajo sobre los andamios, los trabajadores jamás deberán subir o bajar los niveles de la plataforma por el exterior. Para ello, se colocan escaleras interiores que, fijadas a los andamios, permiten que los trabajadores puedan moverse con total seguridad por el interior de la estructura.

En algunos casos, dependiendo de los riesgos a los que estén expuestos los trabajadores, deberán llevar equipos de protección individual como el caso, el calzado de seguridad y, en algunos casos, el arnés para estar continuamente anclado a un punto seguro. Adicionalmente, pueden existir elementos de protección como barandillas para aumentar los niveles de seguridad.