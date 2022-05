La franquicia inmobiliaria Grupo Best ofrece un sistema exclusivo de captación de inmuebles Emprendedores de Hoy

miércoles, 4 de mayo de 2022, 12:47 h (CET)

El modelo de negocios por franquicias se caracteriza por su gran protagonismo en el entorno empresarial actual. Esto se debe a los diferentes beneficios que brinda a las personas que forman parte de ellas.

Muestra de esto han sido las franquicias inmobiliarias, cuyas características destacan por permitir a los franquiciados numerosas posibilidades de crecimiento y un mayor alcance del mercado. En este sector, el Grupo Best se ha consolidado como una de las empresas líderes de franquicias inmobiliarias en España, ya que cuenta con diferentes métodos que permiten a sus integrantes diferenciarse en el negocio, como es el caso de su sistema exclusivo de captación de inmuebles.

Sistema para captar inmuebles Con una amplia experiencia en el mercado inmobiliario, el Grupo Best se ha enfocado en impulsar la creación de franquicias como una modalidad que permite la expansión de su organización y, a su vez, brinda la oportunidad a los franquiciados de incrementar el alcance de sus servicios. Dentro de las numerosas alternativas de las que dispone la empresa, destaca un sistema exclusivo de búsqueda que permite captar miles de inmuebles cercanos a la ubicación de la franquicia.

Este sistema cuenta con más de 30 años de experiencia, lo que avala su funcionamiento y efectividad para brindar resultados confiables en la captación de las mejores alternativas para cada franquiciado. Adicionalmente, esta compañía se ha caracterizado por implementar las tecnologías más avanzadas y útiles en el sector inmobiliario, con el propósito de permitir a los franquiciados acceder a diferentes herramientas que contribuyan a ofrecer servicios de alta calidad en la provincia donde se ubiquen.

Ventajas que ofrece el Grupo Best Además del buscador exclusivo de la empresa, el Grupo Best ofrece a sus franquiciados diferentes beneficios que permiten afianzar su crecimiento en el mercado inmobiliario, por ejemplo la gestión de una cartera de clientes propia desde el instante en que se pasa a formar parte de esta franquicia. Así mismo, esta firma dispone de cientos de inmuebles para la venta y alquiler, provenientes de más de 70 bancos, financieras, promotores e incluso particulares. Esto representa la posibilidad de acceder a una gran cartera inmobiliaria en diferentes zonas. Es decir, cada franquiciado puede disponer de un catálogo completo de propiedades según la provincia donde se encuentre.

Adicionalmente, el Grupo Best tiene un elevado reconocimiento internacional con presencia en más de 60 países y una cartera compartida en la geografía nacional que alcanza los 400 mil inmuebles. Cada uno de estos aspectos le ha permitido posicionarse como una de las franquicias inmobiliarias con mayor jerarquía en España, cuyo crecimiento mundial se encuentra en continuo avance.



