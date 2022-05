Abierto el plazo para participar en el Premio Literario Amazon Storyteller en español Comunicae

miércoles, 4 de mayo de 2022, 17:05 h (CET) Finaliza el 31 de agosto y puede presentarse cualquier obra inédita publicada en español a través de Kindle Direct Publishing. Luis A. Santamaría, ganador de la última edición, se incorpora como miembro del jurado junto a uno de los escritores españoles más leídos, Juan Gómez-Jurado, a las reconocidas autoras Isabel Acuña y Kristel Ralston, y a la periodista especializada en cultura Nuria Azancot Amazon ha abierto este domingo 1 de mayo el plazo de participación de la novena edición de su Premio Literario Amazon Storyteller para autores en español. Se trata de una iniciativa dirigida a descubrir y promocionar nuevos talentos literarios a través del servicio de autopublicación Kindle Direct Publishing (KDP).

Los autores que decidan participar tendrán que publicar sus obras inéditas en español con una extensión mínima de 24 páginas a través de KDP antes del 31 de agosto de 2022. Deberán poner sus libros a la venta en todo el mundo, tanto en formato digital como impreso, y además tendrán que formar parte de KDP Select, el programa gratuito de 90 días para eBooks Kindle que permite a los autores llegar a más lectores gracias a la inscripción en Kindle Unlimited y otras herramientas de promoción. Todos los autores y editores, independientemente del lugar en el que vivan, pueden participar en el programa. Para que la candidatura sea válida, los participantes necesitarán incluir "premioliterario2022" como palabra clave en los detalles del libro. Las obras deben permanecer disponibles en KDP durante toda la duración del concurso.

El título ganador recibirá un premio en metálico de 10.000 euros y una campaña de marketing valorada en 20.000 euros para promocionar la obra. Además, al ganador se le ofrecerá la posibilidad de firmar un contrato con Amazon Audible para producir su libro en formato de audio. Los cinco finalistas recibirán un dispositivo Kindle Oasis, así como visibilidad extra en Amazon.

En esta edición, participarán en el jurado las autoras Isabel Acuña, que lanzó su primera novela en enero del 2013 a través de KDP y que, desde entonces, ha publicado doce novelas más, varias de ellas traducidas al italiano y al portugués; y Kristel Ralston, finalista del segundo Concurso de Amazon Storyteller, que ha publicado 30 novelas románticas contemporáneas que están siendo traducidas a varios idiomas como el inglés, francés, portugués, alemán o italiano. Estarán acompañadas por Juan Gómez-Jurado, autor de novelas de gran éxito, traducidas a cuarenta lenguas que se han convertido en un gran fenómeno de ventas con más de un millón de ejemplares vendidos, y que comenzó autopublicando sus obras con KDP antes de dar el salto al estrellato. También serán miembros del jurado el ganador de la pasada edición del concurso, Luis A. Santamaría, escritor de novelas de misterio y suspense; y la periodista Nuria Azancot, que cuenta con más de treinta años de experiencia escribiendo sobre el sector cultural. Ellos serán los encargados de valorar las obras finalistas en base a diferentes criterios, entre los que se encuentran: su creatividad, su originalidad, su calidad de la escritura o su viabilidad comercial. Los títulos finalistas se anunciarán en septiembre 2022 y el nombre del ganador se dará a conocer en noviembre. Para más información, visita www.amazon.es/premioliterario

"Ganar el Premio Literario Amazon en 2021 fue un sueño hecho realidad, pero incluso en los años anteriores, en los que no fui finalista, participar resultó una experiencia sin duda positiva. Como autor autopublicado, este premio no solo ayuda a darse a conocer frente a nuevos lectores, sino que marca un calendario fijo a tener en cuenta de cara a planificar el lanzamiento de la novela. Si eres autor independiente, querrás estar entre los candidatos a este premio”, comenta Luis A. Santamaría, ganador de la edición pasada.

Andrea Pasino, Responsable de Amazon KDP para España, Francia e Italia, explica: “En 2014 lanzamos la primera edición de este Premio Literario con una gran ilusión por proporcionar nuevas oportunidades a autores KDP. Desde aquel año, en el que recibimos 700 candidaturas, la popularidad del premio ha crecido exponencialmente. En 2021 recibimos más de 5.200 títulos de 55 países diferentes. Este año queremos intentar batir este récord y seguir ayudando a los autores a compartir sus grandes historias".

