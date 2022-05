Impactar al público con logos animados, de la mano de Lobo Visuals Emprendedores de Hoy

miércoles, 4 de mayo de 2022, 12:37 h (CET)

El logotipo es un elemento que para una empresa o marca es fundamental, y su diseño debe ser capaz de transmitir a las personas y posibles clientes, sensaciones y cualidades que representen a la compañía. Pero más importante aún, es que el logo es principalmente lo que hace a una empresa reconocible en el mercado, para que quienes lo vean puedan identificarla entre todas las demás.

Los logos animados son actualmente una tendencia, capaces de aportar dinamismo y de ser mucho más atractivos e impactantes al público. Esta es una alternativa que muchas compañías ya están aprovechando, y firmas como Lobo Visuals son las encargadas de ayudarles a diseñarlo.

Logos animados, una manera efectiva de impactar al público Muchas veces, la primera impresión que un cliente recibe de una empresa o una marca, viene dada por su logo. De allí la importancia de diseñar uno que sea capaz de impactar al público objetivo de una mejor manera y que comunique más eficientemente los valores y la esencia de la empresa.

Optar por un logo animado es una de las mejores alternativas en este sentido, porque logra aportar un plus, que sirve para transmitir mucho más que un logotipo tradicional. Entre sus beneficios está, por ejemplo, la profesionalidad que es capaz de aportar a una marca, su mayor capacidad de atracción en comparación a un logo estático, su capacidad para transmitir mejor la “personalidad” de una compañía, etc. Pero además de eso, es una estrategia de branding efectiva y económica, a la que se le pueden dar múltiples usos.

En un tiempo donde las estrategias de publicidad bien aplicadas pueden poner a una empresa un paso por delante de la competencia, impactando al público y aumentando las ventas, los logos animados se presentan como una de las opciones más idóneas para lograr este objetivo.

Lobo Visuals es el aliado perfecto para la creación de logos animados Con más de 5 años en el mercado del CGI, animación 3D, realidad virtual y render hiperrealista de imágenes, Lobo Visuals es una de las compañías con mayor potencial profesional para el diseño y creación de logotipos animados para cualquier empresa. Por medio de ellos, una compañía puede adquirir un logo animado que sea capaz de representar fielmente, tanto a nivel de imagen, como de animación, los valores que una marca quiera dar a su público objetivo.

Para ponerse en contacto con Lobo Visuals y su equipo de profesionales, basta con ingresar a su sitio web. Allí está disponible un formulario que el usuario puede llenar con la solicitud que desee hacer, sus preguntas, consultas, etc. Su equipo de atención se pondrá en contacto en el menor tiempo posible a través de su correo electrónico.



