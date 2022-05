Gisela Intimates lanza su colección de bikinis para el verano

La temporada de verano se acerca y con ella llegan las novedades en moda de baño: colores vivos, estampados florales y tendencias que se mantienen año tras año. Los estampados se resisten a perder su protagonismo aunque con un toque distinto, según se puede ver en el catálogo web de Gisela Intimates Los estampados vuelven a ser uno de los protagonistas de la coleccion de ropa de baño de verano aunque con un toque distinto y siempre acompañados de una amplia variedad de colores. En el catálogo de Gisela Intimates se pueden encontrar los mejores bikinis para el verano 2022, incluyendo novedosas tendencias de moda para disfrutar en piscinas y playas de grandes momentos de relax.

Variedad en la colección de verano 2022

La llegada del verano es un momento clave para renovar el vestuario y, especialmente, la ropa de baño. No obstante, la novedad no tiene por qué ser sinónimo de incomodidad si no de todo lo contrario.

Gisela Intimates ofrece amplias posibilidades para completar el armario de cara al verano con diferentes modelos y estampados en ropa de baño. Además de los tops de bikinis clásicos y de los habituales colores lisos y neutros, se pueden encontrar bikinis tipo bandeau, que permiten retirar los tirantes para tomar el sol sin que se queden marcas en la piel en diferentes estampados y colores; el bikini con aro continuo o el clásico bikini triangular.

Estampados llamativos

Como tendencia de la temporada de verano de 2022 en bañadores, cabe destacar el estampado animal, junto a los habituales motivos florales o vegetales que nunca pasan de moda, además de los colores lisos.

Los colores llamativos vuelven a ser un elemento importante en la colección de verano en ropa de baño empleando tonos claros y utilizando vistosos colores en tonos amarillos, azules, rojos o verdes, todo ello sin dejar de lado los clásicos colores oscuros, como el negro, y el eterno color blanco.

Grandes descuentos

Una de las ventajas que ofrece esta marca líder en el sector en ropa de baño es que esta colección ya cuenta con descuentos de hasta un 50% en gran parte de los tops de bikini, de tal forma que hace más sencilla la tarea de renovar el vestuario veraniego con los mejores bikinis para esta temporada, gracias a su inigualable relación calidad-precio.